Konsekuensi Menjadi PTNBH, ITS kini Miliki 10 Fakultas, Dua ini Fakultas Tambahannya

Rektor ITS, Joni Hermana (paling kanan) dalam sebuah acara.

SURYA.co.id | SURABAYA - Status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) telah diperoleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun2017.

Setelah merombak stuktural dalam keorganisasiannya, kini ITS kembali merombak fakultas di kampusnya.

Rektor ITS, Prof Joni Hermana mengungkapkan 2 fakultas telah dipisah menjadi 4 fakultas.

Sehingga dari 8 fakultas ITS kini memiliki 10 fakultas.

Dua fakultas tersebut Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) serta Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP).

FMIPA terbagi dua menjadi Fakultas Ilmu Alam (FIA) dan Fakultas Matematika, Komputasi dan Sains Data (FMKSD). Sedangkan FTSP terbagi menjadi Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian (FTSLK) dan Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan (FADP).

“Kewenangan melakukan perubahan ini, setelah ITS berubah status menjadi PTNBH. Jadi kami memiliki otonomi luas dalam hal akademik. Salah satunya, ITS juga dapat membuka dan menutup program studi. Sehingga ITS melakukan restrukturisasi fakultas,” urainya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Minggu (3/9/2017).

Dikatakan Joni, proses pemecahan 2 fakultas ini bertahap mulai dari tahapan kesiapan infrastrukturnya baik sarana, prasarana maupun SDM structural yang baru.

Pada waktu bersamaan, juga dilakukan pelantikan beberapa pejabat unit kerja lainnya di lingkungan ITS.

Keberadaan PTNBH juga membuktikan bahwa program studi sudah memiliki tenaga pengajar yang professional.

Hal ini terlihat dari banyaknya dosen dan guru besar yang tergabung dalam organisasi profesi.

Bahkan mereka akan membentuk Lamsama (Lembaga Akreditas Mandiri Sains dan ilmu formal).

Melania Suweni Muntini, Kepala Unit Protokoler, Promosi, dan Humas ITS mengatakan lamsama ini dibentuk oleh sekumpulan organisasi profesi. Kebetulan, lanjutnya, ITS memiliki banyak prodi yang telah tumbuh besar.

Sehingga banyak sumber daya manusianya mengikuti asosiasi dan ingin membentuk lamsama. Lamsama ini menanggapi undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Khususnya pada pasal 55 ayat 5 yaitu akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM).

“Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan PTNBH. Jadi anti kalau disetujui, maka akreditasi program studi melalui BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Yang memberikan wewenang nanti BANPT,” ujarnya.

Para dosen dan guru besar yang menjadi asesor nantinya akan bergerak di luar ITS. Yaitu dengan melakukan visitasi untuk prodi yang memang diberikan BAN PT untuk ditangani lamsama.