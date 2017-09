Wow! Pertama Hadir di Rusia, Tas 'Air Terjun' Produk Surabaya Dipesan 200 Ribu

SURYA.co.id - Perjalanan panjang tas produk lokal Surabaya ke Eropa ternyata tak sia-sia. Huraira Leather Bag (HLB) yang baru pertama ikut ajang pameran Collection Premiere Moskow (CPM) 2017 yang digelar di gedung Expocentre Moscow, Rusia mulai 30 Agustus hingga 2 September 2017 itu justru mendapat respons tak terduga.



Tas kreasi Siti Huraira yang memiliki gerai di Jalan Jambi Surabaya ini mendapat pemesanan produk tas sejumlah 200 ribu buah tas ukuran 12x12 cm. ‘’Alhamdulillah berkat doa teman-teman di Tanah Air. Buyer Nobobag dari Polandia datang dan langsung memesan tas kami dalam jumlah cukup besar,’’ kata Siti Huraira ketika dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (2/9/2017).



Pemesanan dalam jumlah besar itu dilakukan CEO Nobobags, Jakub Banasiak di lokasi anjungan Indonesia bertema The Heart of Fashion Craft. Belum disebutkan berapa total nilai transaksi yang diterima HLB dalam arena pameran fashion terbesar negara Eropa tersebut.



Sebelum melakukan penjajakan kerja-sama dengan HLB, menurut Siti Huraira, Jakub Banasiak mengaku telah lebih dulu menjalin kerja sama dengan IKM dari negara India dan China tahun lalu. Sayangnya, kerjasama itu tidak berlanjut dengan alasan produknya mengecewakan.



Tas yang dibawa Siti Huraira ke Rusia ini memang berbeda dan terkesan unik. Wanita yang akrab disapai Ira ini menampilkan unsur 'air terjun' di bagian tasnya.



“Saya ingin memperlihatkan kekayaan alam Indonesia yang punya banyak air terjun,” kata Ira.



HLB yang menempati paviliun Indonesia seluas 64 meter persegi bersama delapan (8) lebel Industri Kecil Menengah (IKM) lokal memang sempat menarik perhatian para penikmat fashion dunia, khususnya warga Rusia. Pameran akbar tahunan negera Eropa ini diikuti ribuan fashion brand dari berbagai negara serta dihadiri 22.600 buyer terkemuka dunia.



Tahun 2017 ini merupakan tahun kedua bagi Indonesia dalam mengikuti pameran yang bertujuan menggenjot pasar ekspor di 27 negara yang sudah menyatakan hadir. Data Kementerian Perdagangan pertengahan 2016 menyatakan, nilai ekspor fashion mencapai angka 1,7 miliar dollar AS.



Negara tujuannya eksport utamanya, Belgia, China, Amerika Serikat, jepang, jerman, Korsel, Inggris, Australia, Kanada seta Uni Emirat Arab (UEA). Selain HLB, peserta pameran yang difasilitasi Kementrian Perindutrian (Kemenperin) melalui Direkturat Jendral Industri Kecil Menengah (Ditjen IKM) itu mengirimkan delapan produk fashion terpilih dari Indonesia, yaitu Kabana by Itang Yunaz, Dian Pelangi, Kasha by Sjully Darsono, Devyros, Ekuator, Warnatasku, Karyana Indonesia dan Teha Bags.