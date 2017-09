Sehari Jelang Pernikahan, Tak Banyak yang Tahu Kapan Raisa dan Hamish Daud Mulai Pacaran

SURYA.co.id - Minggu (3/9/2017) akan menjadi hari istimewa bagi penyanyi Raisa Adriana (27) dan aktor Hamish Daud (37).

Pada hari itu, mereka melangsungkan akad nikah di Mid Plaza, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB.

Namun hingga sehari menjelang hari bahagia mereka, tidak banyak yang tahu kapan pastinya Raisa dan Hamish mulai berpacaran.

Mereka begitu pandai melindungi cerita cinta itu dari publik.

Hubungan spesial di antara mereka kali pertama tercium saat foto Hamish sedang menghadiri konser Raisa di Yogyakarta pada Oktober 2016 beredar di dunia maya.

Sontak orang pun bertanya-tanya, ada hubungan apa antara Raisa dan Hamish.

Pasalnya, kala itu Raisa baru putus dari Keenan Pearce dan Hamish tengah digosipkan berpacaran dengan aktris Nadine Chandrawinata.

Kabar kedekatan Raisa dan Hamish kian santer terdengar.

Terlebih, keduanya juga tampak sering saling meninggalkan komentar pada foto Instagram masing-masing.

"Happy to see you so peaceful. Can't wait," tulis Raisa pada foto Hamish yang sedang menjalani umrah tahun lalu.