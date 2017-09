Firman Sangat Senang Terpilih Mewakili Madiun ke Acara Sunday Race Yamaha di Sirkuit Sentul

Para pemenang Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017 berfoto bersama.

SURYA.co.id|MADIUN - Babak penyisihan Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017 di Madiun telah berakhir. 50 peserta terbaik dari lima sekolah di Madiun, kembali bersaing di babak final di SMAN 6 Kota Madiun, Jalan Suhud Nosing no 1, Kota Madiun, Sabtu (2/9/2017) sore.

Pada babak final, dipilih tiga sekolah terbaik dan siswa terbaik yang akan mewakili Madiun untuk diberangkatkan ke Jakarta dan menghadiri acara Sunday Race di Sirkuit Sentul.

Seorang pelajar kelas SMAN 6 yang terpilih dari tiga rider terbaik Madiun, Muhammad Firman Prayoga, mengaku sangat dan senang dan bangga dapat terpilih mewakili Madiun.

"Ya, sangat senang dan bangga bisa terpilih untuk mewakili Madiun," kata Ketua Komunitas Yamaha Soul GT Club Indonesia wilayah Madiun ini, saat ditemui usai acara.

Ia mengaku tidak kesulitan mengikuti tantangan pada babak penyisihan ataupun di babak final. Sebab, selama ini dirinya sudah terbiasa menhendarai motor sesuai dengan aturan yang benar dan aman.

"Nggak susah sih, mungkin karena sudah terbiasa berkendara dengan benar," katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di sekolah-sekolah. Sebab, menurutnya edukasi mengenai berkendara secara aman dan benar sangat penting diketahui pelajar yang notabene merupakan pengendara pemula.

"Para pelajar ini kan masih labil emosinya. Jadi para pelajar ini perlu diberikan edukasi cara berkendara yang aman dan benar, supaya tidak ugal-ugalan di jalan," katanya.

Senada juga dikatakan Faizal Reza, pemenang tiga terbaik yang mengenyam pendidikan di SMAN 5 ini mengaku sangat senang bisa terpilih. Ia mengaku tak menyangka bisa terpilih untuk berangkat ke Jakarta mewakili Madiun.

"Senang sekali dan bangga, nggak nyangka bisa menang," katanya.