VIDEO - Maia Estianty Bareng El dan Dul Beri Kejutan Seperti Ini di Hari Ulang Tahun Al Ghazali

SURYA.co.id - Ahmad Al Ghazali, putra sulung pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty merayakan ulang tahunnya yang ke 20, Jumat (1/9/2017).

Maia Estianty bersama El dan Dul, serta teman-teman Al, menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Al Ghazali.

Dilansir dari akun Instagram @maiaestiantyreal, Maia Estianty memposting sebuah video yang menunjukkan kemeriahan dan kebahagiaan.

. Selamat Idul Adha ❤️❤️❤️❤️ Happy birthday to my son @alghazali7 , 20th !!! Kepala Dua !!! Semoga tambah sholeh, tambah sukses, tambah banyak rejeki, selalu sehat, selamat dunia akhirat, selalu bermanfaat utk sesama, bernasib baik, makmur, dijauhkan dari fitnah dunia sampai Yaumil Mahsyar, amin.. Love you... ❤️❤️❤️ #maiaestianty #diarymaia #alghazali #myboys #birthdayboy #al #myson Video by : Om @theomonkey

Al pun tampaknya sangat senang dengan kejutan yang dibuat khusus untuknya.

Tak hanya itu, ulang tahun Al kali ini terkesan lebih spesial.

Sebab, ulang tahun Al bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

"Selamat Idul Adha. Happy birthday to my son, 20th, kepala dua. Semoga tambah sholeh, tambah sukses, tambah banyak rejeki..," tulis Maia pada caption.

Ucapan ulang tahun dari Maia Estianty untuk anak pertamanya Al Ghazali (Instagram)

Netizen pun turut memberikan ucapan selamat pada Al melalui kolom komentar.

"Happy Bday Al, semoga selalu membanggakan orang tua terkhusus bunda," tulis pemilik akun @annet_kay1318.

"Hbd kakak Al, duh sedih terharu. Sehat terus bunda dan keluarga," tulis pemilik akun @derupratiwi.

"Happy Birthday, be a good son and love your mom," tulis pemilik akun @kirana.yuki. (Elizabeth Ayudya RR)

Berita ini sudah tayang di grid.id dengan judul : Al Ghazali Rayakan Ulang Tahun di Hari Raya Idul Adha, Seperti Apa Kemeriahannya?