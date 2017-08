Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017 - Ajak Pelajar Berkendara Secara Aman

Para pelajar menyimak sosialisasi safety riding oleh tim Yamaha di hari ketiga babak penyisihan Yamaha Riding Competition Goes to School 2017 di Madiun, Rabu (30/8/2017).

SURYA.co.id|MADIUN - Hari ketiga babak penyisihan Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017 di Madiun digelar di SMKN 3 Kimia Madiun, Jalan Mayjend Panjaitan no 20, Kota Madiun, Rabu (30/8/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengadakan Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017 di sejumlah sekolah di Indonesia.

Tujuan utama dari kompetisi ini memberikan edukasi kepada remaja khususnya pelajar mengenai bagaimana cara berkendara yang benar dan aman.

Dari setiap sekolah diambil sepuluh siswa terbaik untuk mengikuti penyisihan final tingkat kota. Dalam babak final itu dipilih tiga pelajar terbaik mewakili kota untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional dan menghadiri acara Sunday Race di Sirkuit Sentul.

Seorang peserta asal SMKN 3 Kimia Madiun, Fiska Estina Putri XI (16) mengaku senang menjadi peserta kompetisi Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017. Sebab, setelah mendengarkan arahan Instruktur dari Yamaha Riding Academy, kini ia tahu cara berkendara secara benar dan aman.

Selama ini, ternyata dia mengemudikan motor dengan teknik yang salah. Ia mengaku kurang berkonsentrasi saat mengendarai motor.

"Selama ini ternyata saya kurang benar dalam berkendara. Misalnya mengerem mendadak, dan mengegas terlalu kencang," kata pelajar jurusan Teknik Pengolahan Migas ini saat ditemui usai acara, Rabu (30/8/2017).

Senada dikatakan teman satu kelasnya, Anggun Ie Malarang (16). Pelajar ini mengaku banyak mendapat pengetahuan dan teknik berkendara yang benar. Selama ini, ia mengaku kurang berdisiplin saat berkendara.

"Jarang pakai helm, sama jarang menyalakan lampu sein saat mau belok," kata Anggun sambil tertawa.

Namun, setelah mengikuti Yamaha Safety Riding Competition Goes to School 2017 ia sadar akan pentingnya berkendara secara benar dan aman.

Sementara itu, guru olahraga yang juga anggota Tim Kesiswaan SMKN 3 Kimia Madiun, Anas Suaidy mengatakan kegiatan edukasi semacam ini sangat penting. Sebab, dapat mengurangi resiko kecelakaan pada para pelajar.

"Anak-anak jadi lebih tertib berkendara. Mereka jadi lebih disiplin saar berkendara," katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat diadakan kembali. "Sangat bagus sekali, terutama untuk melatih ketrampilan. Semoga acara semacam ini dapat kembali digelar," katanya.