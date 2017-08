Snow Skin Mooncake, Sajian Tiga Rasa Kue Bulan ala Chef Shangrila-La

SURYA.co.id | SURABAYA - Festival Kue Bulan, puncaknya memang baru sekitar sebulan mendatang. Namun, juru masak Shang Palace Shangri-La Hotel Surabaya sudah menyiapkan sajian Mooncake yang tak biasa.

Snow Skin. Kue bulan racikan Chef Nick Ng ini justru disajikan dalam keadaan dingin. Rasanya pun berbeda.

Jika Mooncake konvensional punya enam rasa, yaitu Black Sesame, Green Tea, Pandan, Red Tausa, White Lotus Original, dan Red Lotus Original.

Sedang Snow Skin hanya ada tiga rasa, yaitu White Lotus Paste with Chocolate, Pandan Paste with Sour Cheese, dan Tausa Paste with Almond Flakes.

Proses pembuatannya pun berbeda. “Kalau yang konvensional harus masuk oven dengan temperatur 250 derajat selama 15 menit. Sedang Snow Skin perlu penyimpanan terlebih dulu di dalam kulkas,” kata Chef Nick Ng.

Untuk isi Mooncake yang konvensional berisi telor bebek sedang yang Snow Skin tanpa telor bebek.

“Kami tetap hadirkan keduanya pada tamu, terserah mau pilih yang mana itu kan soal selera,” imbuhnya.

Untuk isian Mooncake konvensional, Chef Nick Ng memastikan impor dari Singapura.

“Karena telor bebek lokal tidak bisa buat hasilnya,” tuturnya.

Menurut Renny Herwanto, Communication Manager Shangri-La Hotel Surabaya, Mooncake ini tak hanya bisa jadi santapan keluarga, melainkan bisa jadi hadiah buat sahabat maupun kantor.

Kue Bulan ini bisa dipesan mulai 20 Agustus lalu hingga 4 Oktober 2017.

Harganya pun beragam mulai 428 ribu++ hingga Rp 798 ribu++.