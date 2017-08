Lagi, Ayu Ting-ting dan Raffi Ahmad Asyik Mojok Berdua, Netizen : Kegatelan. . .

SURYA.co.id - Gosip yang menyangkut pedangdut Ayu Ting Ting seolah tak ada habisnya.

Terutama terkait gosip hubungannya dengan presenter Raffi Ahmad.

Apaalgi Ayu dan Raffi terlibat dalam satu program acara yang sama, sehingga kebersamaan mereka sulit untuk dipisahkan.

Meski keduanya tak pernah mengakui adanya hubungan spesial, mereka kembali tertangkap kamera untuk kesekian kalinya.

Dilansir dari akun gosip @gosip.kuin, di tengah-tengah keramaian pembawa acara Pesbukers, Ayu dan Raffi tampak duduk satu meja namun tidak bersama dengan yang lainnya.]

Ayu Ting-ting dan Raffi Ahmad tertangkap kamera mojok berdua (Instagram)

Melihat foto yang beredar ini, netizen ikut memberi komentar pedas, begini katanya.

"Positif thinking ama yg lain bisa, tapi ama japok yg tukang sosor?? Sorry to say... bukannya eike yg negativ thinking say... tapi japok sendiri yg ngebentuk image nya jelek," tulis pemilik akun @yulita_asti.

"Najisin tuh dia berdua," tulis pemilik akun @rikanacil16.

"Masa sih peak mau, msh ga percaya deh," tulis pemilik akun @tanti08.

"fix pake dukun ahha," tulis pemilik akun @ully_annie.

"Dasar cwek kegatelan.. tlong dnk min ini gmn," tulis pemilik akun @idhaakoncreng.

"amit2 si mamad teu tobat2, si japok deui weuh kaera," tulis pemilik akun @nanang.

"Memang gak punya harga diri dan gak tau malu makhluk ini @ayutingting92 gak bisa hargai nagita. Sumpah muka tembok kau.' tulis pemilik akun @alysaolshop. (Nailul Iffah)

