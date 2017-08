River Street Ayam Goreng dan Lima Rasa Makanan Laut, Kuliner Taiwan Bercitara Indonesia

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengenalan budaya antara Taiwan dan Indonesia bisa dilakukan dalam berbagai hal, termasuk kuliner.

Ini yang mendasari Biro Diaspora Taiwan (The Overseas Chinese Affairs Bereau) dan Taipei Economic and Trade Office in Surabaya (TETO) mengintegrasikan masakan Taiwan yang nikmat dengan bahan lokal dari Indonesia.

Integrasi budaya kuliner ini dilakukan master Li Jia Cheng, asisten profesor dari The School of Management and Health of Taiwan dan chef Guo Jun Hong dari The Royal Food and Beverage Co Ltd.

Kedua chef berpengalaman dari Taiwan ini memberi sajian beberapa jenis makanan yang bisa diaplikasikan dan dinikmati orang Indonesia.

Dari beberapa jenis masakan itu, ada dua masakan yang unik dan bercitarasa lokal Indonesia, yakni River Street Ayam Goreng dan Lima Rasa Makanan Laut.

Dengan cekatan, Master Li Jia Cheng mengolah menu River Street Ayam Goreng dari bahan-bahan lokal.

Menggunakan bahan dasar dada ayam, Li Jia Cheng mencampur semua bahan lokal seperti bawang putih yang sudah digeprek, daun bawang gula, merica, air dan diaduk menggunakan tangan.

Setelah itu, Li memeras campuran bahan itu hingga didapatkan air saripati. Tak lama, potongan dada ayam direndam dalam air perasan rempah itu selama 2-3 jam.

“Semua bahan ini dari Indonesia dan bisa dibuat secara simpel,” tuturnya.

Sembari menunggu air perasan meresap ke dalam ayam, Li membuat adonan tepung dari tepung ubi, telur, garam dan merica.

Setelah air rempah benar-benar meresap, potongan ayam dibalurkan ke adonan tepung dan digoreng.

Untuk mendapatkan hasil gorengan yang matang dan tak gosong, suhu penggorengan sekira 180 derajat Celcius.