Heboh Bule Mirip Aktor Laga Jason Statham Dimarahi Sopir Taksi. Ini Videonya

SURYA.co.id | Di media sosial banyak konten-konten menarik yang menjadi viral.

Salah satunya yang belum lama ini semakin banyak disebarkan adalah video seorang sopir taksi marah-marah ke seorang pria mancanegara.

Dari video berdurasi tak lebih dari 2 menit itu, tampak seorang sopir taksi marah-marah ke pria asing yang mengendarai mobil dengan pelat nomor kedutaan besar.

Diduga, kemarahan ini disebabkan karena insiden antar dua kendaraan.

Saat sang sopir marah-marah, seorang pengemudi ojek online mengabadikan videonya menggunakan ponsel.

Tampak di video, si sopir taksi marah-marah dan berkata :

"Ini Indonesia! Mau kabar aja, lu pikir gua takut? kata sopir taksi tersebut.

"Ini Indonesia you know? bukan Amerika! No England, No USA, This One USA. No England, No USA, You know? you mesti ganti," lanjutnya.

Setelah diunggah ke media sosial, video ini menjadi tersebar semakin banyak, bahkan hingga ke group-group WhatsApp.

Yang tak kalah menarik, di salah satu postingan Facebook, ada juga netizen yang mengatakan bahwa si bule yang kena semprot sopir taksi, memiliki tampang mirip aktor laga Jason Statham, yang terkenal salah satunya lewat film Transporter.

Salah satu postingan di Facebook yang membandingkan foto Jason Statham dengan pria asing yang dibentak-bentak oleh sopir taksi Blue Bird. (ist/facebook)

Sontak saja, pembandingan antara si bule dengan Jason Statham itu juga menimbulkan reaksi kocak dari netizen lainnya.

Ada yang bilang, sopir taksi ini hebat betul karena berani membentak-bentak "aktor laga" yang aksi heroiknya kerap muncul di layar kaca.

Menurut anda, apakah benar dia mirip Jason Statham?

Coba bandingkan di bawah ini.