Bazar Murah Jelang Idul Adha di Kediri Diserbu Pembeli

SURYA.co.id | KEDIRI - Hari kedua bazar murah menjelang Idul Adha 1438 H masih ramai didatangi pembeli. Kegiatan bazar murah ini berlangsung di Lapangan Bujel, Kota Kediri, Sabtu (26/8/2017).



Komoditi yang dijual di arena bazar murah meliputi sembako, bawang, brambang dan aneka produk UMKM. Bazar murah hasil kerja sama Kantor Disperindag Kota Kediri dan Disperindag Pemprov Jatim ini bakal berlangsung hingga Minggu (27/8/2017).



Rata-rata pembeli yang datang belanja keperluan sembako yang dijual di bawah harga pasar. Beberapa komoditi yang paling banyak dibeli telur, beras serta gula.



"Lumayan harganya rata-rata lebih murah selisih Rp 1.000 - Rp 2.000 per kg dengan harga di pasar," ungkap Ny Nurul.



Warga Mojoroto ini terlihat memborong dua kantong beras, telur hingga minyak goreng. "Mudah-mudahan kegiatan seperti ini berlangsung secara periodik sehingga sangat membantu masyarakat," jelasnya.



Harga komoditi sembako beras kemasan 5 kg dijual mulai Rp 43.000 sampai Rp 46.000, gula pasir Rp 10.500 per kg, minyak goreng Rp 11.000 per liter, telur Rp 17.000 per kg, setengah kg bawang putih Rp 10.000, setengah kg bawang merah Rp 8.000 dan tepung terigu Rp 7.500 per bungkus.



Sementara aneka produk UMKM yang dijual seperti keripik, aksesoris, bunga plastik, tas, rajutan dan makanan kemasan lainnya.



Harga komoditi yang dijual dapat lebih murah karena dilakukan langsung oleh Perum Bulog, Warung Perusahaan Perdagangan Indonesia Madiun, Forum IKM Jatim, Accesoris Putri Kediri dan Aspekori.



Kepala Disperindag Jatim Dr M Ardi menyebutkan, kegiatan bazar murah digelar untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha.

Kegiatan ini rencananya juga dilakukan di daerah lain supaya harga produk sembako tetap terjangkau masyarakat.



"Kami berterima kasih selama Idul Fitri harga di Kota Kediri tetap stabil," ungkapnya.