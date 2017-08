VIDEO - Lihat Aksi Kocak Cameo Project di Acara Google for Indonesia

SURYA.co.id | JAKARTA - Cameo Project, kelompok pembuat video kreatif berbasis di Jakarta, diundang tampil dalam acara tahunan kedua Google for Indonesia di bilangan Kuningan, Jakarta, 24 Agustus 2017.

Mereka tampil kocak sebelum menyanyikan YouTube Anthem atau sebut saja "lagu kebangsaan" YouTube Indonesia.

Bagaimana aksi mereka? Lihat saja dalam video di atas.

TONTON JUGA: VIDEO - Lihat Serunya Peluncuran 3 Produk Baru Google untuk Indonesia

Dan, berikut ini lirik lagunya dikutip dari kanal Cameo Project di YouTube:



Yo hello hello apa kabar?

Saatnya kami kenalkan who we r

Kami bukan dr tv dan layar lebar

Nonton kami juga enggak bayar

Semenjak digital jadi heroes

Kamipun eksis lewat videos

Ciptakan inspirasi bukan chaos

Cari ide gila untuk di ekspos

Bikin tips ini bikin tips itu, bikin vlog vlog tapi yg bermutu.

Bermain musik, juga asyik

Atau bikin video video lucu

But there's no limit, untuk kreasi

Karna semua bisa diproduksi

Dan segala umur bisa nikmati

That's why we need to be hati-hati

Coz...

Pre Chorus:

People watching uu

They'll like or dislike uu

When people watching uu (watching uu)

What u say, what u do, ..

Tanggung jawabmu

Chorus:

Woohoo!

This what we do! ..

di Youtube!

di Youtube!

This is what we do! ..