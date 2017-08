Pasar Tanjungsari akan Ditutup, Pedagang Geruduk Kantor Dewan-Begini Sikap Walikota Risma

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pedagang Tanjungsari menolak menerima keputusan yang dianggap menyudutkan untuk menutup tiga pasar yaitu Pasan Tanjungsari No 47, Pasar Tanjungsari No 74, dan Pasar Dupak Rukun No 103.

Usai lama menunggu anggota dewan dari Komisi B, para pengunjuk rasa dari Pasar Tanjungsari diberi kesempatan untuk masuk ke ruang komisi dan ditemui oleh anggota dewan dari Komisi B, Baktiono yang akhirnya hadir, Jumat (25/8/2017).

Dalam hearing tersebut Koordinator Pasar Tanjungsari Kusnan menyebutkan mengapa dewan berlaku tidak adil. Pertama adalah lantaran mereka tidak pernah diundang untuk ikut bicara dalam hearing uang selama ini digelar tentang pasar grosir.

"Mengapa yang diajak biacara hanya satu pihak yaitu dari Pasar Induk Osiwilangan Surabaya (PIOS). Kami tidak pernah sekalipun diundang," ucap Kusnan dalam forum di Komisi B.

Pihaknya menyebutkan, pedagang di Tanjungsari juga memiliki hak untuk berjualan. Para pedagang mengaku bingung mengapa tiba-tiba dari managemen diberi info bahwa izin pasar tempat mereka berjualan dibekukan. Dan diberi waktu 30 hari menunggu untuk pasar ditertibkan.

"Kami ingin dijelaskan secara benar bagaimana sampai surat tersebut diterbitkan. Beri kami penjelasan, dan kami juga ingin agar kami dipertemukan dalam forum yang sehat dengan para pedagang di PIOS," ucapnya.

Sebulan lalu, usai surat izin dibekukan, pihak pedagang dari Pasar Tanjungsari juga sudah memohon izin agar ada hearing. Namun selama sebulan tersebut tidak ada jawaban.

Pedagang juga tercatat dua kali sudah datang ke DPRD Kota Surabaya untuk menanyakan kapan jadwan mereka akan diberi kesempatan hearing.

Namun dua kali itu pula mereka tidak ditemui siapapun. Asalannya sama, yaitu anggota Komisi B tidak di tempat dan sedang ada kunjungan.

"Jangan hanya pelapor dari pedagang PIOS yang lebih punya uang, yang mengajukan haering langsung diladeni, bahkan bisa menggiring menghasilkan keputusan penertiban pasar," tandasnya.