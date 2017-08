ITS Launching Mobil Balap Formula Generasi Terbaru, Begini Penampakannya

Sapu Angin Speed 5 karya mahasiwa ITS saat dilaunching di depan Gedung Rektorat, Jumat (25/8/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Institut Teknologi Surabaya (ITS) meluncurkan mobil balap formula buatan mahasiswanya, Jumat (25/8/2017).

Mobil Sapu Angin Speed 5 ini akan diadu di kompetisi mobil balap tingkat Asia di Jepang.

Di bawah bendera ITS Team Sapu Angin (SA), mobi formula karya mahasiwa ini diluncurkan oleh Rektor ITS Prof Joni Hermana di halaman Gedung Rektorat Kampus ITS Sukolilo, Surabaya.

Mobil tersebut akan dilombakan dalam ajang “Student Formula Japan 2017” yang akan diselenggarakan pada 5-9 September 2017 di Ecopa Stadium, Shizuoka Prefecture, Jepang.

Mobil yang yang bisa dinaiki satu orang itu siap dilaunching dan ditest drive di hadapan mahasiswa dan para akademika ITS.

Perwakilan Pertamina hadir dalam peluncuran itu. BUMN ini penyuplai bahan bakar dan pelumas mobil balap Sapu Angin Speed 5 itu.

Tampak pula mantan Menteri Pendidikan M Nuh yang juga mantan Rektor ITS ini juga hadir.

"Kami optimistis dengan Perfoma mesin Sapu Angin Speed generasi terbaru ini. Kecepatan kami bisa di atas 200 KM/jam," kata Annas Fauzi, manajer Tim Sapu Angin Speed 5 yang duduk di semester 8 Teknik Mesin.