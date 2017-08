Siswa SMA Muhammadiyah 10 Gresik Diajarkan Cara Gapai Sukses, begini Strateginya

SURYA.co.id | GRESIK – SMA Muhammadiyah 10 GKB mengadakan Motivation day dengan tema ‘Be a creative achiever’, Kamis (24/8/2017).

Kegiatan itu untuk memotivasi siswa-siswi dalam meningkatkan kreativitas dan bakat mereka dalam menggapai cita-citanya.

Pemateri motivasi disampaikan Tyas Ajeng Nastiti, Dosen Kepala Riset Bisnis Kreatif Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).

Dalam kesempatan itu, Tyas mengatakan bahwa untuk menggapai cita-cita harus dilakukan dengan segala upaya dan doa.

"Saya selalu menuliskan impian saya, selama sepuluh tahun saya ingin sekali pergi ke New York. Alhamdulillah (Bersyukur), setelah berkali kali gagal berangkat. Pada tahun 2008 saat saya kuliah Setrata dua di ITB, saya lolos pertukaran pelajar untuk melanjutkan studi bisnis management di New York," kata Tyas pemilik Brand Klastik Footwear tersebut, Kamis (24/8/2017).

Untuk menggapai kesuksesan itu, Tyas menyarankan agar para siswa harus punya motivasi dan strategi.

“Motivasi sendiri terdiri dari dua kata, motive dan action. Motive adalah keinginan kita dan action adalah cara mewujudkan impian atau keinginan. Motive tidak bisa bergerak tanpa action maupun sebaliknya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, wanita yang menyelesaikan studi S1-nya di ITS ini juga membagikan berbagai tips untuk mencapai kesuksesan.

Pertama, siswa harus mempunyai strategi. Kemudian tidak boleh cenderung dengan keburukan dalam mencapai mimpi kita.

“Kita juga harus berfikir out of the box, kita wajib menggunakan otak kanan sama banyaknya dengan otak kiri. Dan terakhir jangan pernah menyia-nyiakan waktu kalian, karena tidak semua orang ada di posisi kita. Jadi Indonesia ini kedepannya akan jadi milik kalian, siapa lagi yang membesarkan nama Indonesia, jika kalian tidak memiliki motivasi,” katanya.