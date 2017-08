Mesin Pengering Kerupuk Hemat Energi Karya Mahasiswa UK Widya Mandala Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki keterbatasan dalam memproduksi kerupuk. Selain membutuhkan lahan yang luas, sumber pengeringna yang konvemsional juga tidak bisa stabil.

Melihat hal ini, mahasiswa Teknik Elektero Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Fandri Christanto menciptakan mesin pengering kerupuk hemat energi guna membantu optimalkan produksi kerupuk bagi pelaku UMKM.

"Latar belakang membuat mesin ini adalah pelaku usaha kerupuk di Mojokerto. Selama ini pengeringan dilakukan secara manual dengan mengeringkan dengan cara dijemur. Kesulitan produksi dialami saat musim hujan tiba, mereka tidak bisa produksi maksimal walau permintaan sedang banyak. Jadi saya termotivasi membuat alat ini dengan harapan akan meningkatkan produksi industri kerupuk," ujarnya.

Dibandingkan dengan pengeringan lain adalah alat ini hemat energi karena hanya membutuhkan listrik 72 watt saja dan juga menghasilkan proses pengeringan kerupuk yang cepat. Bahan bakar yang dipakai mesin ini menggunakan elpiji 3 kilogram. Satu elpiji bisa dipakai tiga kali pengeringan dengan durasi 90 menit.

"Proses pengeringan pada mesin ini hanya membutuhkan waktu 90 menit dengan kapasitas 50 kilogram kripsik. Selain itu, mesin ini mudah dioperasikan karena hanya sekali tekan mesin akan jalan dan akan mati secara otomatis," jelas Fandri.

Dia mengungkapkan, untuk membuat mesin ini menghabiskan Rp8 juta. Cara kerja mesin ini tersebut juga sangat sederhana. Tinggal menekan tombol power dan start maka mesin akan mulai beroperasi.

"Dalam sistem mekanik ada ruang pengering, ada media pengantar panas dan ada sistem pengendali. Sementara untuk elektronik, ada power supplay, ada microcontroler yang bertujuan untuk mengatur alat," tuturnya

Ia juga sempat kesulitan saat membuat kalibrasi sensor terhadap alat ukur yang memakan waktu 1,5 bulan. Dan secara keseluruhan pembuatan alat ini memakan waktu 6 bulan dari riset hingga pembuatan alat.

Dosen Teknik Elektro UKWMS Andrew Joewono mengatakan, alat pengering kerupuk buatan mahasiswanya ini memakai angin panas untuk proses pengeringan. Pemakaian angin panas karena sesuai dengan material yang mau dikeringkan, misal kerupuk atau potongan palawija. Mesin ini juga mampu menghasilkan 500 kerupuk sekali produksi.

"Dengan angin panas tidak akan merusak moorfologi dari material yang ada di kerupuk. Material terluar tidak akan berubah bentuk. Hasil pengeringan dari alat ini sama dengan hasil jika kerupuk dijemur jadi tidak menyalahi," ujar Andrew.