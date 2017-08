Mantan Pemain Lazio Lorenzo Pace mulai Gabung Madura United

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Lorenzo Pace mulai bergabung latihan bersama Madura United. Hal ini diketahui setelah mantan pemain Lazio itu mengunggah foto di media sosial miliknya, saat mengikuti latihan gym bersama tim, Kamis (24/8/2017) malam.

Dalam foto yang diunggahnya, terlihat pemain kelahiran Bandung, yang memiliki darah campuran Italia dan Indonesia itu menuliskan caption jika itu menjadi latihan perdananya bersama Madura.

"First training with the new team, Madura United," tulis Lorenzo Pace, Kamis (24/8/2017) malam.

Terlihat dari wajah Lorenzo memancarkan ekspresi kegembiraan dapat bergabung bersama Laskar Sape Kerrap, setelah sebelumnya Lorenzo sempat menolak ajakan Persiba Balikpapan untuk bergabung pada putaran kedua Liga 1 ini.

Sebelumnya, Lorenzo tinggal di Italia dan baru kali ini dirinya bergabung dengan tim Indonesia.

Dengan adanya Lorenzo, maka materi pemain Madura United, khususnya pada posisi gelandang akan bertambah banyak.