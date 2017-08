Indonesia VS Kamboja - Tendangan Geledek Febri Hariadi Banjir Pujian di Medsos: 'Golnya Kelas!'

SURYA.co.id | MALAYSIA - Kemenangan tim sepakbola Indonesia U-22 atas Kamboja dalam partai terakhir grup B Sea Games 2017, Kamis (24/8/2017), menjadi kemenangan yang berkesan.

Selain karena kemenangan ini telah mengantarkan Indonesia ke babak semifinal, kemenangan ini juga diwarnai gol berkelas yang dibuat Febri Haryadi.

Pemain yang diambil dari klub Persib Bandung tersebut, berhasil melesakkan bola melalui tendangan jarak jauh yang tidak diduga sama sekali, baik oleh para pemain belakang Kamboja, maupun oleh kiper Keo Soksela.

Tentu saja gol kedua ini membuat Febri panen pujian.

Di akun Instagram @febrihariyadi13 misalnya, salah satu fotonya yang sebenarnya diunggah dua hari lalu, mendapat tambahan komentar positif yang intinya memuji terciptanya gol tersebut.

"Super bowwwwww" tulis akun @ysfalba.

"kereeen paraaahh thank you so muchhh" tambah pemilik akun @cookieseu

"ngueri golmu bos!!!!" sebut akun @dadanghhh

