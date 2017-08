Heboh! Foto Sophia Latjuba Pakai Bikini Merah, 'Bener-bener Ariel Klepek-klepek ini'

SURYA.co.id - Sophia Latjuba tak ada matinya membuat para followernya klepek-klepek.

Kekasih musisi Ariel Noah ini kerap mengumbar body seksinya di akun instagram.

Hal itu bisa dilihat dari pose-pose dan video ibu dua anak ini saat tengah melakukan yoga dengan pakaian ketat dan gerakan seksinya.

Tak cuma itu, wanita berusia 46 tahun ini juga kerap mengunggah foto-foto mengenakan bikini di kolam renang dan pantai.

Seperti foto yang diunggah belum lama ini.

Sophie terlihat seksi mengenakan bikini one piece warna merah di sebuah pantai di Bali beberapa waktu lalu.

"The Sound of Red," tulis Sophie di judul fotonya.

Dan netizen pun heboh menanggapi foto ini.

rosni_inst: Kereeen n bagus bgt badan nya mommy

mey_lan19: Hadeeeeh udin kepala 4 nyaris kpala 5 masi begini @danyasmara @ekharini...beda tipis sama kite

gelgel_menjangan: wow..wow!! again and again you look awesome and so sexy @sophia_latjuba88 ...jahanam!!!



emma_thompsond: Badanya ngalahin yg muda.

Ada juga yang mengaitkan dengan kekasihnya, Ariel.



gumi.guzel: Kasian ariel



zia_inst: Foto sama ariel dong,biar sosweet

sevirofik: Ciehh diumbarr

sumiati48: Benar benar ariel klepek klepek ini mah ....

Bagaimana menurut kalian?