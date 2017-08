Bebe Rexha di HUT SCTV, Akankah Tampil Lebih Hot dan Seksi?

SURYA.CO.ID - Buat kamu anak kekinian, nama vokalis solo Bebe Rexha pasti tak terasa asing lagi deh!

Bebe Rexha adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Albania-America yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1989 di Brooklyn, New York City.

Nama Bebe beberapa waktu ini bisa dibilang menanjak karena dirinya kerap tampil dalam kolaborasi yang sering menjadi hits!

Sebut saja lagu Hey Mama bersama Nicki Minaj dan David Guetta, Me, Myself & I bersama G-Eazy, dan In The Name of Love bersama Martin Garrix.

Lewat beberapa karya tersebut, nama Bebe Rexha di kancah musik dunia pun sudah tak bisa disepelekan lagi.

Karena kerap menelurkan banyak hits, aksi manggung Bebe Rexha termasuk yang paling ditunggu-tunggu.

Nah, hal inilah yang tampaknya membuat salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, SCTV, untuk mendatangkannya.

Ya, SCTV berani mendatangkan sosok bintang internasional dalam acara ulang tahunnya!

Tak hanya Bebe Rexha saja, acara ini juga akan dimeriahkan oleh Iwan Fals, Agnez Mo, Noah, Armada, Setia Band, Kotak, GAC, JKT 48, Raisa, Afgan, Virgoun, Anji, Fatin Shidqia, Randy Pandugo, Jaz, Zaskia Gotik, Cita Citata, Via Vallen, Maria Vania, dan masih banyak lagi.

Menjelang kedatangannya di Indonesia ini, sosok bebe pun jadi sorotan netter Indonesia.