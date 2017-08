Bagi-bagi Voucher Menginap di Ulang Tahun Ke 36 Santika Indonesia

SURYA.co.id | SUABAYA - Ada informasi menarik bagi Anda yang gemar traveling, khususnya penikmat kuliner. Jangan hanya menikmati menunya, tapi unggah ke jejaring Instagram foto menu yang sedang Anda nikmati di Hotel Santika dan Santika Premiere di seluruh Tanah Air.

Akan ada hadiah bagi tiga orang pemenang, yaitu masing-masing mendapat voucher menginap 1 malam di Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere. Syarat lain, peserta harus menambahkan tanda pagar #hutsantika36, #selayangpandangnusantara, dan #masakanindonesia.

Di ulang tahun ke 36 ini, Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere di seluruh Indonesia menggelar ‘Selayang Pandang Nusantara’ secara serentak.

Dalam event ini, seluruh unit Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere menyajikan menu khas daerah masing-masing dengan tiga menu utama, yaitu Menu Syukuran, menu makanan harian, dan minuman.

“Grup Hotel Santika Indonesia memang sangat terkenal kelezatan makanan khas nusantaranya. Maka untuk merayakan momen ulang tahun kami ini, kami ingin mengangkat sesuatu yang telah menjadi kelebihan hotel kami untuk dipersembahkan kepada para tamu sebagai ucapan terima kasih,” ucap Sudarsana, Corporate General Manager Business Development dan Marketing Communication Department Santika Indonesia Hotels and Resorts

Menu syukuran yang dihidangkan berbeda-beda sesuai asal daerah masing-masing. Hotel Santika Premiere Medan contohnya menyajikan menu Nasi Lemak dan Soup Kambing Deli, yang biasanya disajikan oleh masyarakat Medan dalam perhelatan besar.

Hotel Santika Premiere Dyandra Medan juga menyajikan menu Lontong sayur Medan dan Es Toge Panyebungan sebagai hidangan penutup.

Seperti Medan, Hotel Santika Palu menyajikan menu syukuran khas Palu, yaitu Nasi Kuning dengan Utudada Ayam dan Sup Ikan Jantung Pisang. Di Hotel Santika Premiere Bintaro, para tamu dapat menemukan Nasi Tumpeng Ingkung sebagai menu syukurannya.

“Kami ingin hotel kami menjadi pilihan utama masyarakat apabila ingin merasakan santapan khas Nusantara dimanapun mereka berada,” kata Sudarsana.

Sejak pertama didirikan pada 22 Agustus 1981, Santika Indonesia Hotels and Resorts telah mengelola 105 unit hotel dengan lima brand utama, yaitu satu buah hotel bintang lima yang diberi nama The Anvaya Beach Resorts, di kelas bintang 4 ada Hotel Santika Premiere (total 10 unit), untuk bintang tiga ada Hotel Santika (total 26 unit), Amaris Hotel sebagai smart hotel (65 unit) dan The Royal Collection sebagai Boutique Villas (3 unit).

Setiap hotel menawarkan keunikan tersendiri dengan standar pelayanan kelas atas, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang menenangkan.

The Samaya dan The Kayana, merupakan kelompok Boutique Villas dari Santika Indonesia yang menawarkan ketenangan privasi berkelas seperti berada di surga Anda sendiri.