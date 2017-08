Atlet Cantik Peraih Emas ke-3 Indonesia ini Ternyata Mahasiswi Unair, Prestasinya Mengagumkan

SURYA.co.id - Atlet panahan Indonesia berjaya di ajang Sea Games 2017 Malaysia.

Hingga hari ini, panahan telah menyumbangkan tiga emas untuk merah putih.

Satu di antaranya diraih Diananda Choirunisa yang berhasil mengalahkan perwakilan Filipina, Nicole Marie Tagle, pada partai final dengan skor akhir 6-4.

Nama Diananda tidak asing di olahraga panah dan busur ini.

Namun tidak banyak yang tahu jika gadis berwajah cantik ini ternyata mahasiswi program studi Psikologi, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya angkatan 2015.

Kabar ini baru diketahui setelah unit kegiatan mahasiswa (UKM) Panahan Unair mengunggah foto-fotonya saat tampil di Sea Games dan meraih medali emas.

"YEAH, CONGRATULATION @dianandach !!!!! 3rd GOLD MEDALS for INDONESIA. .

Diananda Choirunisa @dianandach merupakan mahasiswi Universitas Airlangga prodi Psikologi 2015. Diananda mampu mengibarkan kembali bendera sang saka merah putih di ajang bergensi SEA GAMES 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan menyumbangkan 1 medali Emas pada divisi Recurve Women. So Proud of You!!!" tulis UKM Panahan Unair.

Bukan kali ini saja Diananda mengharumkan nama Indonesia.

Atlet kelahiran Surabaya, 16 Maret 1997 ini berhasil merebut tiket ke Olimpiade Remaja, Olympic Youth games 2014 di Nanjing Cina.

Kepastian Diananda Choirunisa tampil di Olympic Youth Games setelah menempati peringkat ke-enam pada Kejuaraan Dunia Panahan Remaja yang berlangsung di Wuxi, Cina 18 Oktober 2013.

Sebelumnya, Diananda bersama pemanah putri lain Ika Yuliana dan Titik Kusumawardani juga menyumbangan emas beregu di Sea Games Myanmar 2013.

Emas bagi Indonesia diraih setelah mereka menumbangkan pemanah Vietnam pada nomor recurve beregu putri di lapangan Panahan Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw.

Yuk, kita intip aktivitas Diananda saat Sea Games di foto-foto berikut: