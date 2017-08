Maudy Ayunda Pasang Foto Bareng Kekasih Bikin Netizen Baper : Sakit dan Merasa Patah. . .

SURYA.co.id - Baru-baru ini, penyanyi Maudy Ayunda memajang foto mesranya dengan sang kekasih.

Rupanya, momen itu terjadi saat lawan main Hamish Daud pada film ‘Trinity: The Nekad Traveler’ itu diwisuda.

Ya, selain ditemani oleh keluarga, pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya juga ditemani oleh sang pacar.

Bahkan orangtua dari pacar Maudy Ayunda juga turut datang loh.

Lama tidak memosting kebersamaan Maudy Ayunda dengan sang kekasih, pada postingan terbaru dari akun Instagram @maudyayunda terdapat potret Maudy Ayunda bersama sang pacar.

Foto Maudy Ayunda dan sang kekasih (Instagram)

“Never was, always is. #19,” tulis Maudy.

Dari unggahan Maudy itu banyak komentar netizen yang baper akan kemesraan mereka.

@sntardn: Ditunggi berita sahnya ya kamod

@fdhbiyah: So lucky

@intannurindahsari: So cute @maudyayunda

@xxeunikexx: Fav anjrr nyusul dah

@miakristinaaa: Potek ya bang?@reymbayanggg Hahaha

@amaliafista: why so cuteeeeee

@reevo.bachtiar: Seperti, aku merasa patah. Oh, ini kah rasanya sakit tak berdarah.

@dwsulistian: miriiiiippp

@hary_kinaryoe: Langgeng kakak

@irvansatar: koq nyesek ya

Terbilang jarang mengunggah kebersamaannya dengan sang kekasih, tetapi sekalinya unggah foto bareng kekasih sukses bikin para netizen patah hati. (Deshinta Nindya A)