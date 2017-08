Lewat Konser Musik, BNI Agresif Bidik Anak Muda guna Naikkan Layanan Non Cash

TRANSASKSI CEPAT - Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (kiri) bersama CEO BNI Wilayah Surabaya, Slamet Djumantoro (dua kiri) dan Head of Consumer and Retail BNI Wilayah Surabaya, Widi Hantono dan Head of Network and Services BNI Wilayah Surabaya, Suryo Utomo saat mencoba transaksi dengan kartu TapCash BNI di sela gelaran Jazz Traffic Festival 2017 di Grand City Convention Hall, Jumat (18/8/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) menyasar anak muda sebagai nasabah potensial lewat musik dengan cara memberikan dukungan pada gelaran Jazz Traffic Festival 2017 yang mendatangkan puluhan musisi tanah air.

"Dengan berpartisipasi dalam kegiatan konser musik ini dapat meningkatkan brand image BNI dikalangan anak muda yang dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan peluang bisnis dan awareness perusahaan dalam berbagai kesempatan," kata Slamet Djumantoro, CEO BNI Wilayah Surabaya, Jawa Timur, Slamet Djumantoro, di hari pertama pertunjukan yang digelar Surabaya, Jumat (18/8/2017) malam.

Jazz Traffic Festival 2017 selalu memberikan kesempatan bagi para musisi untuk berekpresi dan bereksplorasi di luar zona nyaman masing-masing. Dengan demikian, kolaborasi antar-musisi pun sering menghasilkan suatu sajian yang baru dan menarik bagi para penikmat musik tidak hanya musik jazz, tapi segala genre musik.

Sebagai wujud apresiasi maka program tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah konser musik yang juga mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat Surabaya.

BNI Wilayah Surabaya telah ikut berpartisipasi menjadi salah satu sponsor dalam kegiatan konser musik tersebut selama 4 tahun penyelenggaraan Jazz Traffic yaitu 2012, 2013, 2016 dan tahun 2017.

CEO BNI Wilayah Surabaya Slamet Djumantoro mengungkapkan bahwa dukungan BNI terhadap Jazz Traffic Festival selama 4 tahun ini menunjukkan keyakinan korporasi terhadap event musik yang spesial ini sejak awal.

"Dukungan yang berlangsung terhadap musik jazz juga menjadi simbol gairah BNI dalam usaha menumbuhkan industri kreatif di tanah air sejak lama. Plus pada tahun ini Jazz Traffic Festival 2017 merupakan salah satu rangkaian acara memeriahkan HUT BNI ke 71," tambahnya.

Selain itu, juga untuk mendukung program Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Selama gelaran Jazz Trafic Festival 2017, seluruh transaksi mulai dari pembelian tiket, pembelian makanan & minuman di seluruh tenant mengunakan non tunai dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, TapCash BNI (uang elektronik) dan aplikasi UnikQu sebagai solusi pembayaran berbasis server (noncard).

"Semoga dengan kemudahan transaksi non tunai ini semakin banyak masyarakat memanfaatkan kenyamanan beragam layanan kami," jelas Slamet Djumantoro.

Selama gelaran Jazz Traffic, BNI memberikan promo yang disiapkan untuk memudahkan publik pecinta musik Jazz khususnya nasabah, agar dapat lebih nyaman. Antara lain, Program On Event, Program Akuisi, melalui pembukaan Rekening BNI mendapatkan Free tiket all day untuk 200 nasabah dengan setoran minimal Rp 1 Juta berhak mendapatkan 2 tiket (Jumat dan Sabtu).

Kemudian Up saldo Tabungan : Buy 1 get 1 untuk 500 nasabah dengan cara memberi 1 tiket hari Jumat seharga Rp. 175 ribu dan gratis 1 tiket hari Sabtu dengan Top Up rekening tabungan minimal Rp. 500 ribu.

Buy 1 Get 1 (ticket all day), pembelian tiket menggunakan kartu kredit BNI mendapatkan harga khusus Rp 175 ribu (tiket show hari Jumat & gratis tiket show hari sabtu) dengan ketentuan setiap pemilik kartu hanya dapat melakukan 1 kali transaksi pembelian.

Top Up nasabah Emerald berhak mendapatkan 2 tiket all day (2 tiket Jumat dan 2 tiket Sabtu) dengan cara melakukan top up tabungan fresh fund minimal Rp 100 juta mendapat undangan foto bersama artis (Anji pada hari sabtu) dan fasilitas lounge BNI di area event Jazz Traffic Festival 2017.