Bendera Indonesia Terbalik, Media Amerika Sebut Ada Polandia di SEA Games 2017

SURYA.CO.ID - Insiden terbaliknya bendera Indonesia di buku cenderamata SEA Games Malaysia 2017 menarik perhatian media Amerika Serikat.

Kesalahan membuat bendera Indonesia Merah-Putih menyerupai Polandia dan menyebabkan kemarahan di Indonesia.

Salah pasang bendera Indonesia (Facebook)

Media Amerika The Associated Press turut memberitakan insiden terbaliknya bendera Indonesia pada buku panduan suvernir SEA Games 2017.

Di dalam apnews.com website berita The Associated Press memberikan judul "Indonesia angered after Malaysia shows its flag as Polandia".

"Indonesia marah setelah Malaysia menunjukkan bendera sebagai Polandia" begitu maknanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

The Associated Press (AP News) memberitakan bahwa kesalahan cetak bendera merah-putih menyerupai Polandia telah menyebabkan kemarahan di Indonesia dengan "shameonyoumalaysia" menjadi hastag paling populer di Twitter.

AP News di dalam berita tersebut memberitakan bahwa telah ada permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia yang diwakli oleh Khairy Jamalluidin.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menuntut permintaan maaf karena menyakiti kebanggaan nasional namun juga memperingatkan agar tidak melebih-lebihkan kejadian tersebut dengan tetangganya.

Kedua negara memiliki agama dan bahasa yang sama namun sering menuduh tuduhan mencuri makanan dan budaya orang lain.

Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairy Jamaluddin bertemu dengan rekannya dari Indonesia Imam Nahrawi untuk meminta maaf secara pribadi.

Setelah pertemuan pribadi singkat hari Minggu, kedua menteri tersebut berjejer di sebuah konferensi pers.

Khairy, yang dengan cepat mengeluarkan permintaan maaf pertama pada Sabtu malam di Twitter, mengatakan bahwa buku panduan akan diperbaiki dan dicetak ulang.

"Kami berharap kesalahan ini tidak terulang karena bendera merupakan simbol penting bagi masing-masing negara dan harus dihormati," ujar Menpora Indonesia, Imam Nahrawi.

Khairy mengatakan kesalahan itu tidak disengaja dan itu terjadi karena kecerobohan mereka.