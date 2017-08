Yura Yunita Mengaku Terkesan Ada Penonton Emosional Mendengarkan Lagunya

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebagai penyanyi Yunita Rachman merasa senang bila isi lagu yang dia bawakan bisa dirasakan pula oleh penggemarnya. Karena, selama ini dia berusaha menjiwai setiap lagu yang dibawakannya.

Mojang Bandung ini menceritakan pengalamannya menyanyi di sebuah acara di Grand City Surabaya beberapa waktu lalu. Ketika itu, lanjut penyanyi yang dikenal dengan nama Yura Yunita ini, dia mengetahui ada penonton yang sampai emosional mendengarkan lagu yang dia lantunkan.

“Dia (penonton) nggak sadar ekspresinya disorot lampu sehingga bisa aku saksikan begitu emosinya dia sampai menangis saat mendengarkan lagu yang aku nyanyikan,” ungkap Yura ketika ditemui usai mengisi acara Jazz Traffic Festival 2017 di Grand City Convention Center, Jumat (18/8) malam.

Ekspresi penonton itu membuat Yura terkesan dan menjadi momen yang tidak ternilai harganya. “Artinya aku bisa menyampaikan pesan lewat lagu itu dengan baik pada pendengar. Yang aku rasakan bisa pula dirasakan oleh penonton, itu sangat berharga buatku,” tutur Yura yang sudah dua kali mengisi pentas Jazz Traffic Festival (JTF).

Dan di tampilan kedua kalinya ini, dia memberi suguhan istimewa yaitu lantunan lagu terbaru yang akan mengisi album keduanya nanti. Lagu berjudul Buktikan itu diramu lewat komposisi campuran RnB dan pop light.

“Single Buktikan ini menjadi jembatan menuju album kedua yang total berisi 10 lagu,” imbuhnya.

Jika di album pertama dia hadir duet bareng Glenn Fredly lewat lagu Cinta dan Rahasia, di album kedua yang rencananya bakal rilis akhir tahun 2017 nanti Yura menyatakan juga ada format duet dengan penyanyi yang cukup di kenal di belantika musik Tanah Air.

“Tapi sosoknya belum bisa aku sebut sekarang. Juga lagunya, nanti setelah semua proses selesai baru bisa aku ungkapkan,” beber Yura yang di tahun 2015 masuk di tiga nominasi sekaligus di acara Indonesia Choice Awards 2015, yaitu untuk kategori Best Female Singer, Breakthrough Artist of The Year, Song of the Year ‘Cinta & Rahasia’.

Yura berharap lagu-lagu di albumnya itu bukan hanya milik dirinya selaku pencipta lagu. “Harapannya tentu bisa jadi milik semua pendengar dan mewakili perasaan semua orang,” tegas artis yang sempat mengisi panggung utama International Java Jazz Festival 2015 ini.