Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung Putus Setelah 8 Bulan Pacaran, Ini Penyebabnya

SURYA.CO.ID - Buat para shipper drama Korea ada kabar nggak menyenangkan.

Swag couple udah berakhir nih.

Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung putus setelah hampir delapan bulan pacaran.

Pihak YG Entertainment telah mengonfirmasi hal ini seperti dilansir Koreaboo.com.

"Benar keduanya putus. Kami tak bisa memberikan alasannya karena privasi mereka," ungkap YG Entertainment.

Sebelumnya, keduanya dikabarkan berpacaran para tanggal 23 April 2017.

Mereka telah menjalin cinta sesaat setelah selesai syuting Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.

Banyak netizen menghubungkan putusnya swag couple ini karena drama terbaru Nam Joo Hyuk, The Bride of Water God.

Soalnya dalam drama tersebut, Nam Joo Hyuk sering melakukan adegan ciuman dengan Shin Se Kyung.

"True thats because of low rating of bride of water God," komentar Vee Maestrecampo.

"Its all because of the intense kissing scene between Habaek and Yoon so ah," komentar Denise Khonamarie Apas.

"I think...Because of kiss scence in '' Bride of water God''....just kidding," komentar Thin Nu Aung. (TribunStyle.com/Archieva Prisyta)