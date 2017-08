Samy Thiebault Quartet Awali Pentas JTF 2017 di Grand City Convex Malam Ini

surabaya.tribunnews.com/Ahmad Zaimul Haq

Pemain saksofon, Samy Thiebault dari grup Samy Thiebault Quartet diabadikan dengan teknik multiple eksposure saat tampil usai jumpa pers jelang gelaran Jazz Traffic Festival 2017 di Take Five Cafe Music and Lounge, Kamis (17/8). Gelaran ke-7 yang bertema Souls of Freedom itu menghadirkan 300 musisi selama dua hari dengan lima panggung utama.