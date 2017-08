Promosi Indonesia sambil Pose Berani, Puteri Indonesia 2011 Dikomentari Nakal, 'Tahan Hawa Nafsu'

SURYA.co.id - Nama Maria Selena Nurcahya dikenal publik usai dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2011.

Usai menyabet gelar puteri tercantik se Indonesia itu, gadis kelahiran Palembang, 24 September 1990 ini pernah mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2012 di Las Vegas, Amerika Serikat.

Namun sayang, Maria yang juga dikenal sebagai pemain basket professional yang berlaga di Woman National Basketball League Indonesia ini belum bisa menembus 16 besar.

Kini, Sarjana di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung itu menggeluti dunia entertainment sebagai model, presenter atau pemain sinetron.

Maria kerap membagikan aktivitasnya di akun instagram yang membuat para penggemarnya

Belum lama ini Maria menghebohkan lini masa dengan unggahan foto-foto seksinya.

Kali ini foto seksi Maria berlatar belakang pantai dan laut.

Ada fotonya yang tengah mengemudikan motor boat sambil mengenakan bikini two piece.

Ada juga foto Maria yang tengah berayun sambil mengenakan pakaian tipis dan foto seksinya menjelang menyelam.

"Been two years since my last trip to Raja Ampat. Dive baby, dive!! Indonesia itu indah kawan," tulis caption fotonya.