Chiqmatus Sholichah: Model Tak Harus Berwajah Cantik

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebagai make up artist (MUA) Chiqmatus Sholichah merasa gelisah ketika mengamati yang selama ini tampil sebagai model adalah mereka yang sempurna lengkap dengan wajah cantiknya.

Chifa –begitu dia akrab disapa-- ingin sosok-sosok tak sempurna tetapi punya prestasi pun bisa ambil bagian sebagai model.

Chifa lalu mengungkap pengalamannya merias wajah perempuan yang belakangan diketahui adalah anak berkebutuhan khusus (ABK). “Ini memang tantangan. Bagaimana mereka bisa diterima dan bisa ikutan jadi model seperti model-model lain,” tegasnya.

Lulusan SMA dr Soetomo Surabaya ini mengaku, karena pengalamannya merias ABK itu pula, dia jadi belajar ‘bahasa tubuh’. “Agar saya bisa komunikasi dengan mereka otomatis saya harus belajar ‘bahasa’ yang mereka pahami yaitu pakai peragaan tangan,” ungkapnya.

Chifa berharap criteria model yang layak tampil di hadapan masyarakat luas hanya difokuskan pada penilaian fisik. “Model itu harusnya nggak hanya cewek yang seksi dan cantik,” tegas perempuan yang hobi motret ini.

Ditanya soal hobinya itu, Chifa menyatakan banyak belajar dari komunitas Surabaya In Frame. Dari ketrampilan mengedit foto lewat computer ini pula dia kemudian mengenal teknik merias wajah.

“Tentu banyak perbedaannya merubah tampilan wajah di komputer dengan membuat tampilan wajah jadi cantik dengan tangan sendiri,” ungkap Chifa yang ikutan gabung sebagai MUA di acara Photo Contest yang diadakan Lambe Toerah Culinary Kekinian tersebut.

Perempuan kelahiran Surabaya, 17 September 1994 ini menambahkan, bila mengedit tampilan di komputer terjadi kesalahan, tak akan bisa diperbaiki dan harus diulang dari awal. Sedang merias wajah yang dilakukan langsung dengan tangan terampilnya, masih bisa diperbaiki tanpa merombak riasan dari awal.

Ketrampilan merias, lanjut Chifa, dia peroleh secara otodidak ketika masih sekolah. “Ilmunya kan saya peroleh ketika ambil ekstra kulikuler modeling waktu SMA dulu. Selain diajari jadi model juga ditambah pengetahuan merias diri,” urainya.

Chifa bersyukur selama merias tak pernah mendapat komplain dari kliennya. “Tantangan paling berat adalah ketika mendapat klien yang punya kulit sensitif. Karena itu, sebelum merias saya selalu Tanya kosmetik seperti apa yang biasa dia pakai,” tandasnya.

Dia siap mengganti make up yang sudah disiapkan dengan make up yang sesuai keinginan klien agar tidak timbul masalah ketika make up itu digunakan oleh kliennya.