Isi Kursus Politik Pancasila, Bupati Anas Satu Meja Bersama Megawati

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diundang untuk mengisi "Kursus Politik Pancasila" yang digelar PDI Perjuangan, di Jakarta, Minggu (13/8/2017).

"Saya diundang untuk mengisi materi di Kursus Politik Pancasila," kata Anas, Senin (14/8/2017).

Acara kursus dihadiri dan diisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beserta sejumlah kepala daerah lain.‎ Anas berada satu meja di acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anas menyampaikan sejumlah kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi rakyat di Banyuwangi.

Di antaranya pengembangan sektor ekonomi rakyat yang memadukan tiga basis, yaitu pertanian, UMKM, dan pariwisata.‎

Dengan strategi itulah, Banyuwangi yang jauh dari pusat pertumbuhan utama Jawa Timur kini menggeliat.

Sebelumnya, Banyuwangi tak dihitung dalam peta kemajuan daerah. Belum lagi hambatan infrastruktur karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa, dan sisi lain APBD-nya terbatas.

"Karena gotong-royong banyak pihak, kita berhasil melangkah maju, tentu kita akui masih banyak kekurangan, tapi Insya Allah ini sudah on the track," papar Anas.

Salah satu indikatornya, pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen.

Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016.

"Kami juga jaga daya beli rakyat. Inflasi kami terendah se-Jatim, bahkan belum lama ini kami dinobatkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah paling inovatif dalam pengendalian inflasi. Dari sisi reformasi birokrasi, hasilnya adalah Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," jelas Anas.