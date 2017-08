Saat Menteri Susi Tebar Benih Lele Bareng Siswa SMA di Ponpes Tebuireng Jombang

SURYA.co.id | JOMBANG - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menebarkan ribuan benih ikan lele pada kolam sistem budidaya bioflok di SMA Trensains Ponpes Tebuireng, Jombang, Minggu (13/8/2018).



"Tujuan bantuan ini agar menjadi bahan pembelajaran bagi anak-anak SMA dan santri di Pondok Pesantren Tebuireng di sini," kata Susi.



Pembelajaran itu, antara lain agar siswa dan santri punya jiwa enterpreunerships. Juga agar asupan atau konsumsi ikan pada santri makin.



"Rata-rata sekarang ini masih 9,8 kilogram perkapita per tahun. Targetr atau idealnya bisa mencapai tingkat konsumsi 15 kilogram per tahun per kapita," kata Susi.



"Asupan ikan untuk anak bangsa seperti santri dan siswa sekolah sangat penting, agar mereka menjadi anak-anak cerdas, anak pintar dan mampu bersaing di tingkat internasional," terang Susi.



Bioflok sendiri adalah kegiatan usaha pembudidayaan ikan lele dengan menggunakan metode pemanfaatan gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mirkoorganisme hidup yang ada di air.



Nantinya, mikroorganisme seperti bakteri baik yang hidup yang ada di air itu yang akan menjadi makanan dari benih-benih lele, dan membuat jumlah produksi ikan menjadi lebih banyak dan efisien.



Menteri Susi mengatakan pemerintah mulai memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada sejumlah koperasi pondok pensantren untuk bisa ikut membudidayakan lele bioflok.

Dengan begitu, para santri bisa mengkonsumsi ikan lebih banyak.



Untuk dana yang dikeluarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam program budidaya lele bioflok ini mencapai Rp 14,4 miliar dengan sasaran nilai panen mencapai Rp 21,78 miliar atau setara 1.452 ton.