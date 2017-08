Pesan dan Harapan ini Disampaikan Istri Kapolres Venty Borowindu kepada Wisudawan SLB Gresik

SURYA.co.id | GRESIK – Yayasan Kemala Bhayangkari II Gresik menggelar wisuda siswa siswi lulusan sekolah luar biasa (SLB) mulia tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga SMA.

Ketua Yayasan Kemala Bhayangakari II Gresik Venty Borowindu mengharapkan anak-anak terus berinovasi sehingga bisa bermanfaat di masyarakat.



Venty yang juga istri Kapolres Gresik itu, melanjutkan, semua tenaga pendidik yang terlibat dalam sekolah luar biasa ini patut bersyukur sebab bisa mendapatkan kesempatan dalam mendidik anak-anak yang luar bisa. Sehingga alangkah bangganya guru yang mendapat tugas di SLB.



“Anak-anakku sekalian, selamat atas kelulusan kalian, semoga kalian bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Venty Borowindu, Minggu (13/8/2017).

Selain itu, dia berpesan agar siswa-siswi telah lulus dan mendapatkan nilai terbaik, agar tidak mudah bangga namun harus tetap berinovasi untuk menuju jenjang yang lebih tinggi

“Pesan saya kepada anak-anakku tercinta, janga mudah puas dulu dari pretasi sekarang ini karena masih panjang perjuangan yang harus kalian raih untuk mencapai cita-cita,” imbuhnya.

Dari tugas mulia itu, diharapkan para guru terus berinovasi sehingga peserta didik dapat mengikuti perkembangan jaman dan teknologi.

“Kedepannya, kami berharap agar Kepala Sekolah dan guru terus meningkatkan kreativitas berinovasi sehingga sekolah terus berkembang dan maju,” katanya.



Selain memberikan semangat, istri Kapolres Gresik juga memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi sehingga siswa –siswi dapat semangat belajar.

Jumlah siswa yang lulus yaitu jumlah lulusan SDLB A-B sebanyak 9 siswa, SDLB C sebanyak 7 siswa, SMPLB A-B sebanyak 5 siswa, SMPLB C sebanyak 11 siswa, SMALB A-B sebanyak 5 siswa dan SMALB C sebanyak 10 siswa.