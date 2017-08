Kulit Cerah dan Bebas Flek dengan Perawatan Dermapen, Seperti Ini Treatmentnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kulit bening berkilau tentu idaman semua wanita.

Kini, untuk mendapatkan tampilan menawan itu makin gampang.

Teknologi paling gres yang diusung dari Korea adalah Dermapen.

Dalam waktu sekitar satu jam, kulit yang semula kusam dan tumbuh flek bakal bersih bersinar.

Untuk menjalani treatment Dermapen ini, konsumen terlebih dulu memperoleh perawatan clear up.

Kulit dibersihkan dengan cream yang berfungsi untuk mengangkat kulit mati.

“Clear up ini berbeda dengan peeling. Bahan Clear Up natural, bukan dari chemical,” kata dr Lany Toar, pengelola New Life Beauty Clinic, Sabtu (12/8/2017).

Ditemui di tengah acara Sparkling Beauty di Hotel Shangri-La Surabaya, Lany menambahkan saat memakai Clear Up pun tidak perlu langsung dibilas air seperti ketika mendapat perawatan menggunakan peeling.

“Setelah diberi Clear Up delapan jam kemudian dibasuh nggak apa-apa,” ungkapnya.

Usai treatment memakai Clear Up, masuk ke tahapan terapi Dermapen.

Permukaan kulit wajah ini digosok memakai alat seperti pena yang berfungsi untuk menyamarkan noda hitam, mencerahkan warna kulit, menutup pori, dan sekaligus meratakan warna kulit sehingga berkilau.

Selain itu, Dermapen juga bisa menghilangkan kerutan halus pada wajah.

“Lewat alat Dermapen ini dimasukkan serum ke permukaan wajah,” paparnya.

Hasil dari treatment Dermapen ini diperagakan di acara Sparkling Beauty yang disaksikan puluhan sosialita Surabaya.

Sepuluh orang model melenggang membawakan busana rancangan Margaretha Joesuf.