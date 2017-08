Tujuh Belasan, 7 Laga Liga Indonesia Ditunda, Ini Jadwal Lengkapnya!

SURYA.co.id | JAKARTA - Menghormati hari kemerdekaan Indonesia, beberapa laga di Liga 1 mengalami perubahan jadwal.

Laga pekan ke-20 Liga 1 yang seharusnya digelar tanggal 16-18 Agustus, akan diganti pada tanggal 3-4 September mendatang.

Masing-masing pertandingan Sriwijaya FC vs Persib Bandung, PS TNI vs Bhayangkara FC, Perseru Serui vs Barito Putera, Madura United melawan Mitra Kukar di Stadion Madya Aji Imbut Tenggarong, Bali United FC vs Persela Lamongan, Persegres Gresik United vs Pusamania Borneo FC, dan ditutup Persipura Jayapura menjamu Semen Padang FC.

Perubahan jadwal ini disepakati setelah PT LIB melakukan koordinasi dengan klub terkait serta memberikan surat edaran pemberitahuan.

"Sehubungan dengan pelaksanaan Liga 1 2017 khususnya week 20 dan setelah melakukan koordinasi dengan klub terkait serta pihak kepolisian karena adanya perayaan HUT Republik Indonesia dalam periode tanggal 16 Agustus - 17 Agustus 2017," isi surat edaran PT LIB yang dikirim ke tim soal perubahan jadwal.

Terkait perubahan jadwal ini, tentu ada plus dan minusnya bagi tim, plusnya setiap tim dapat lebih lama mempersiapkan pertandingan, minusnya tentu ada tim yang akan merugi terkait dengan tiket yang telah dipesan jauh-jauh hari.

Inilah tujuh laga Liga 1 yang mengalami perubahan jadwal pekan ke-20 :

1.Sriwijaya FC vs Persib Bandung (16 Agustus 2017 berubah menjadi 4 September 2017, Kick Off 18.30 Wib)

2. PS. TNI vs Bhayangkara FC (16 Agustus 2017 berubah menjadi 3 September 2017, Kick Off 18.30 Wib)

3. Mitra Kukar vs Madura United (17 Agustus 2017 berubah menjadi 3 September 2017, Kick Off 15.00 Wib)

4. Perseru Serui vs Barito Putera (17 Agustus 2017 berubah menjadi 3 September 2017, Kick Off 13.30 Wib)

5. Bali United vs Persela Lamongan (17 Agustus 2017 berubah menjadi 3 September 2017, Kick Off 18.30 Wib)

6. Persegres Gresik Utd vs Borneo FC (17 Agustus 2017 berubah menjadi 4 September 2017, Kick Off 15.00 Wib)

7. Persipura Jayapura vs Semen Padang (18 Agustus 2017 berubah menjadi 4 September 2017, Kick Off 13.30 Wib).(myu)