VIDEO - Hewan Warna Pink Ini Mirip Ular, Tapi Lihat Baik-baik saat Ia Berjalan. . .

SURYA.co.id - Sepintas, hewan dalam foto di atas mirip seekor ular. Namun itu adalah salah satu spesies reptil yang dikenal sebagai Bipes biporus.

Sara Ruane, seorang profesor biologi evolusi dan herpetologi di Rutgers University-Newark, berhasil menemukan B biporus di dalam perangkap ketika sedang melakukan perjalanan ke Baja California pada bulan Juni lalu.

“Aku sedang mencari-cari di dalam perangkap, dan menariknya keluar. Dengan segera, aku berteriak dan berlari kembali ke tenda,” ujarnya seperti yang dikutip oleh Live Science 2 Agustus 2017.

Ruane bukan berteriak karena ketakutan, melainkan karena merasa senang dan terkejut setelah berhasil menemukan B biporus yang masih hidup.

Walaupun populasi hewan ini sangat banyak di Baja California, B biporus jarang keluar dari tanah.

Ketika menemukannya, Ruane pun merasa ragu bila dia benar-benar telah menemukan seekor B biporus.

Hewan ini memang unik. Bila melihat kepala dan kaki depannya, ia tampak seperti kadal.

Namun, tubuhnya yang panjang, tanpa kaki belakang, membuatnya terlihat seperti ular atau cacing.

Faktanya, B biporus bukan ketiganya, melainkan anggota reptil Amphisbaenia bergenus Bipes yang hanya memiliki dua kaki depan.

Karena bentuknya yang aneh, hewan ini sering menginspirasi legenda urban.

Salah satu yang paling terkenal dikutip oleh herpetolog Lee Grismer dalam bukunya yang berjudul Amphibians and Reptiles of Baja California, Including Its Pacific Islands and the Islands in the Sea of Cortés.