Ello Tertangkap karena Narkoba saat Kekasih Ulang Tahun, Begini Curhat Aurelie Moeremans

SURYA.co.id - Kabar penangkapan penyanyi Marcello Tahitoe atau yang akrab disapa Ello membuat heboh lini masa.

Mereka membanjiri akun media sosial milik penyanyi kelahiran 20 Februari 1983 untuk memastikan kebenaran penangkapan itu.

mark_van_gaol: Ello katanya ketangkep polisi ya, aduh, lebih mawas diri donk ello.

unggekmirah: Kak kabar itu bener ? :( semoga cepet kelar masalahnya ya kak

Tak hanya menyerbu akun instagram Ello, netizen juga banyak yang mempertanyakan kabar itu ke kekasih Ello, Aurelie Alida Marie Moeremans.

Apalagi, dua hari lalu (8/8/2018), artis cantik kelahiran Belgia ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 24 tahun.

Dalam video ulang tahun yang diunggah di akun instagram Aurelie juga tidak tampak wajah Ello.

Namun, sehari sebelumnya dia mengunggah foto bersama kekasihnya itu dengan caption romantis.

"I love you always no matter what,".

Apakah caption itu untuk menyemangati Ello yang dikabarkan sudah tertangkap empat hari lalu?