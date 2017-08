Akui Neneknya Istri Pertama Presiden Soekarno, Maia Estianty Bikin Netizen Gagal Paham

SURYA.co.id - Bukan rahasia lagi jika musisi Maia Estianty adalah keturunan pahlawan nasional HOS Tjokroaminoto.

Tetapi tidak banyak yang tahu jika nenek Maia adalah istri pertama Presiden RI Soekarno.

Hal itu lah yang disampaikan Maia dalam unggahannya di akun instagram belum lama ini.

Mantan istri Ahmad Dhani ini menuliskan bahwa Oetari TJokroaminoto, sang nenek adalah istri pertama Bung Karno.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno.... Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno," tulis Maia sambil mengunggah fotonya yang dimontase dengan foto Oetari Tjokroaminoto.

Ternyata, tidak semua netizen paham dengan unggahan ini.

Beberapa di antaranya malah gagal fokus dengan mengatakan Maia masih memilihi hubungan darah dengan putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri.

beauty_deby: Tu sodaraan donk sm nenek megawati mba @maiaestiantyreal

miss_dinamahmudi: berarti orgtua mb maia itu saudara kandungnya bu megawati kah ?

Para netizen yang mengetahui sejarah HOS Tjokroaminoto dan Soekarno pun ramai-ramai memberikan penjelasan mengenai hal itu.

Dijelaskan, bahwa ketika menikah dengan Bung Karno, Oetari masih belia dan mereka tidak memiliki keturunan sebelum akhirnya Bung Karno menikah lagi.

ykpw_putrikusuma: @lidwinamaria bukan, sebelum menikah dgn bu inggrit sebelumnya pak soekarno menikah dgn ibu oetari.. Klo ngk salah pak karno menikah dgn ibu oetari setelah ibuknya ibu oetari meninggal. Dan pak HOS tjokroaminoto meminta pak karno menjaga ibu oetari. Tapi dlm pernikahan tidak ada keturunan karena pak karno menikah dgn ibu oetari berdasarkan rasa sayang layaknya adik dan kakak. Itu menurut buku yg saya baca waktu SD. Pak karno adalah murid kesayangan pak tjokroaminoto.

shabbylyna: Sy baca di Buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. PADA saat di nikahkan Oleh bung karno bu oentari msh Sgt kecil di Mana msh senang main petak umpet akhirnya bung karno Dan bu Oentari bercerai Secara baik2. Dari perkawinan tsb memang TDK ada anak

bertha_bertha_: Selisih usia mereka ketika menikah sekitar 16 tahun, waktu itu Pak Soekarno masih berusia 20 tahun

sakia_lh: Udaaah tau lama bun beliau jg pisah baik2 kan udah kya adik kakak, setelah pisah dr eyangnya bunda pak soekarno nikah sama bu inggit ganarsih barulah sama bu fatmawati dll hehe