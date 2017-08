Alasan Raline Shah Terima Jabatan Komisaris Independen PT AirAsia Indonesia. . .

SURYA.co.id | JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari maskapai AirAsia yang mengungkapkan aktris Raline Shah ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT AirAsia Indonesia.

Hal itu diungkapkan CEO Air Asia Indonesia Dendy Kurniawan, Selasa (8/8/2017).

Raline juga membenarkan, ia ditawarkan dan menerima jabatan tersebut.

"Secara pribadi saya juga merasa bisnis itu sudah ada dalam darah daging saya. Jadi, saya menerima ini dengan baik," ucap Raline, Selasa (8/8/2017) sore, dikutip dari Kompas.com.

Raline yang lahir pada 4 Maret 1985 itu memang besar dari keluarga pengusaha sukses.

Ia mengaku, ayah dan paman-pamannya merupakan pebisnis.

"Keluarga saya bussinesman swasta. Jadi ini kesempatan yang baik untuk saya bisa berkecimpung di sini (Air Asia). Jadi tawaran itu saya terima dengan baik karena bisnis sudah mendarah daging untuk saya," ucap Raline.

Awalnya postingan CEO AirAsia Tony Fernandes melalui akun Instagramnya @tonyfernandes, Senin (7/8/2017).

Fernandes mengunggah foto dirinya bersama Raline yang diikuti dengan tulisan "Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO."

Berita ini sudah tayang di grid.id dengan judul : Ternyata Alasan Ini Penyebab Raline Shah Menerima Menjadi Komisaris Independen AirAsia Indonesia