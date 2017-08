Duh, Ada 40 Anak-anak Masuk Geng Pencuri di Tulungagung, 2 Anak Terpaksa Jalani Proses Hukum

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) melakukan konseling kepada 27 anak-anak anggota geng pencuri.

Konseling juga melibatkan pihak orang tua, agar turut serta membina anak mereka. '

"Semua sudah ada konseling dan semua sudah dikembalikan ke orang tuanya," ungkap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, Selasa (8/7/2017).

Konseling dilakukan untuk mengetahui latar belakang masalah masing-masing anak. Selain itu juga melihat kondisi mental setiap anak.

Dari 27 anak yang diungkapkan Polsek Boyolangu, dua di antaranya dinilai sudah tidak bisa dibina.

Keduanya menjalani proses hukum, karena dianggap dengan sengaja mengulangi perbuatannya. Mereka adalah Er (16) dan Rk (154).

"Yang dua ini kembali mencuri, makanya diserahkan ke polisi untuk diproses secara hukum. Lebih jelas perkembangan kasusnya ada di kepolisian," ujar Syahri.

Keberadaan 27 anak anggota geng pencuri ini diungkapkan Kapolsek Boyolangu, AKP Puji Widodo.

Dari 27 anak yang sudah terdata, polisi terus melakukan pengambangan. Hasilnya kini ada 40 anak yang menjadi jaringan geng pencuri ini.

"Kami ada datanya 40 anak tersebut. By name by address kami punya semua," ucap Widodo.