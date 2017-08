Aneh tapi Nyata! Saat Lahir Anak-anak ini Perempuan, Menginjak Usai 12 Tahun Berubah Laki-laki

SURYA.co.id I DOMINIKA - Kelainan genetik langsa terjadi di Salinas, Republik Dominika.

90 Persen anak-anak di wilayah ini lahir sebagai perempuan, dan akan berubah menjadi laki-laki pada usia 12 tahun.

Kondisi ini dikenal dengan guevedoces, yang secara harfiah berarti penis di usia 12 tahun.

Dalam istilah medis, anak-anak dengan kelainan ini disebut pseudohermafrodites, sebuah kondisi di mana seorang individu memiliki organ reproduksi internal satu jenis kelamin tetapi memiliki genitalia eksterna yang lain.

Menjadi pseudohermafrodite di Salinas sangat umum sehingga diterima sebagai jenis kelamin ketiga, di samping laki-laki dan perempuan.

Desa yang luar biasa ini menjadi subjek dari serial BBC2 yang disebut Countdown to Life - the Extraordinary Making of You.

Johnny, 24, tamu dari acara tersebut mengatakan meskipun ia secara fisik dan biologis laki-laki, ia pernah dikenal sebagai Felicitia.

Hampir semua bayi perempuan di desa terpencil itu tumbuh penis pada usia 12 tahun.

"Saya ingat saya biasa mengenakan gaun merah kecil"

"Saya lahir di rumah dan bukan di rumah sakit. Mereka tidak tahu apa jenis kelamin saya. Saya pergi ke sekolah dan saya biasa memakai rok saya. Saya tidak pernah suka berpakaian seperti seorang gadis, dan ketika mereka membelikan saya mainan anak perempuan, saya tidak pernah repot-repot bermain dengan mereka. Yang ingin saya lakukan hanyalah bermain dengan anak laki-laki," katanya.

Kelainan langka ini disebabkan oleh enzim yang hilang, mencegah produksi hormon seks pria dihydro-testosteron di dalam rahim.

Ketika bayi lahir, mereka tampak seperti perempuan - tapi testosteron mereka mengalir pada masa pubertas, menyebabkan suara mereka pecah dan organ reproduksi pria tumbuh.

Presenter BBC Dr Michael Mosley mengatakan, Guevedoces kadang-kadang disebut machihembras, yang berarti pertama seorang wanita, lalu seorang pria.

"Ketika mereka lahir mereka terlihat seperti anak perempuan tanpa testis dan apa yang tampak

seperti vagina. Hanya saat mereka mendekati pubertas penisnya tumbuh, dan testikel turun," katanya.

(Zakiyatul Miladiyah/ Alfiah Wahyu Sri Utami)