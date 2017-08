Gresik - USAID Kerjasama Penyediaan Air Bersih dan Sarana Sanitasi yang Layak

MoU - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto Tandatangani MoU dengan USAID IUWASH PLUS disaksikan ketua DPRD Gresik Abdul Hamid (Kanan), Senin (7/8/2017).

SURYA.co.id | GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika United States Agency for International Development Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene ( USAID IUWASH PLUS).

MoU itu untuk percepatan menuju pencapaian Target Akses Universal 2019 dan Sustainable Development Goal (SDG) pada 2030 agar Layanan Air Minum yang Aman dan Sarana Sanitasi yang Layak.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bupati Gresik dengan Pihak Usaid yang diwakili DCOP USAID IUWASH PLUS, Alifah Lestari dilaksanakan di Ruang Rapat Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik.

Penandatanganan tersebut juga disaksikan Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid dan Perwakilan dari Bapenas Eko Wiji Purwanto dan disaksikan oleh Sekda Gresik serta seluruh Kepala Organisasi perangkat daerah (OPD) se Kabupaten Gresik.

Dalam sambutannya, Sambari manyatakan sangat mendukung percepatan pengadaan seratus persen air bersih untuk masyarakat, penghilangan kawasan kumuh sampai nol persen dan seratus persen sanitasi.

“Sampai saat ini saya masih belum percaya data tentang cakupan air minum sudah mencapai 55,00 persen, jaringan perpipaan 46,42 persen dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi 8,58 persen sedangkan cakupan sanitasi layak sebesar 83,62 persen, akses sanitasi dasar sebesar 13,18 persen dan BABS sebesar 3,30 persen. Yang penting kita selalu berkomitmen untuk memperbaiki," kata Sambari.

Lanjut Sambari “Pada kegiatan Visioning Workshop dan penandatanganan komitmen bersama antara eksekutif dan legislative serta pihak USAID IUWASH PLUS untuk mewujudkan perbaikan sektor air minum dan sanitasi sekaligus mencapai target-target yang telah ditetapkan Bersama di Kabupaten Gresik.”tambahnya.

Sementara Kepala Bapeda Gresik, Tugas Husni Syarwanto mengatakan bahwa pencapaian akses universal 100-0-100 pada tahun 2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 merupakan komitmen bersama. Hal ini sesuai dengan program Kotaku Pemkab Gresik yang pernah dicanangkan pada tahun 2016 silam. “Dengan kesepahaman ini semoga bisa saling mendung dalam percepatan seratus nol seratus," kata Tugas.

Sampai sejauh ini dukungan pendanaan dari APBD untuk sanitasi-sub sektor air limbah domestik masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk mewujudkan perbaikan sektor air minum dan sanitasi. “Kerjasama dengan pihak USAID ini sangat dibutuhkan untuk percepatan program seratus nol seratus seperti tujuan program kotaku," imbuhnya.