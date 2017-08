Berkat Binaan ITS, Mahasiswa Taiwan pun KKN di Kampung Lebak Rejo

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjadi kampung binaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember menjadikan kampung Lebak Rejo rutin dikunjungi mahasiswa.

Kedatangan mahasiswa yang tergolong orang luar kampung juga kerap menjadi perhatian. Sehingga warga secara bergantian mengawasi kegiatan mahasiswa, hal ini dilakukan dengan pendampingan setiap kegiatan yang dilakukan.

Wakil RT 2, Suyono mengungkapkan meskipun warga terbuka terhadap proyek mahasiswa atau dosen, tetapi warga tidak selalu ada di lingkungannya untuk mengawasi.

Untuk itu, ibu rumah tangga bahkan karang taruna digalakkan untuk mendampingi mahasiswa.

“Orang kampung inginnya nggak ribet, jadi saat programnya cocok ya mau saja. Apalagi jika memperbaiki kondisi kampung yang awalnya kering dan panas,”ungkapnya.

Terkait lingkungan, ibu-ibu digalakkan untuk aktif selain melakukan pekerjaan rumah. Mereka juga sering mendapingi tamu atau mahasiswa yang sekedar melihat-lihat dan bertanya kondisi kampung.

Terbaru, kampung ini bahkan menjadi sasaran Kuliah Kerja Nyata mahasiswa ITS bersama mahasiswa National Taiwan University of Science and Technology (NTUST).

Kedatangan rombongan mahasiswa asing ini mendapat perhatian ibu-ibu rumah tangga.

“Ya kami memang memilih beberapa perwakilan warga untuk membantu menjelaskan kondisi lingkunganyang diketahui. Bahkan saya izin libur,” lanjutnya.