Berminat Meminang Expander? Info Harga dan Varian Lengkap Bertebaran di Instagram

Salah satu akun Instagram yang sudah menawarkan inden berikut dengan harga lengkap per varian Mitsubishi Xpander.

Captured via Instagram

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Jika Anda berminat meminang Mitsubishi Expander, sebenarnya pintu sudah terbuka lebar.

Meski PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) belum resmi meluncurkannya di depan publik dan membuka pemesanan resmi, namun tenaga penjual sudah jauh-jauh hari menerima order.

Melalui penelusuran di media sosial, Expander sudah mulai banyak dipasarkan dengan besaran uang tanda jadi tertentu jika orang mau inden.

Akun Instagram @rafa_rfm sudah membeberkan booking fee Rp 5 juta.

Bahkan, dalam salah satu postingannya, akun yang disinyalir milik tenaga penjual Mitsubishi itu juga sudah berani menawarkan paket DP ringan dan cicilan murah, plus free jasa service 50.000 km atau tiga tahun pemakaian.

Pemasangan kaca film juga digratiskan.

Akun lain, masih di Instagram, @mitsubishi_id_jabotabek, bahkan sudah membeberkan promo khusus untuk ajang GIIAS 2017.

Mitsubishi Expander sudah bisa diinden dengan uang booking Rp 2 juta, cukup menyerahkan identitas (KTP), langsung mendapat nomor antrean.

Menariknya, akun @mitsubishimotors.bandung justru sudah membeberkan harga dengan tipe yang lengkap.

Karena domisili Bandung, akun ini mencantumkan banderol yang sudah ditambah Rp 3 juta dari harga OTR Jakarta, karena perbedaan Bea Balik Nama (BBN).

Daftar harga dan varian Expander:

GLX M/T Rp 189 juta

GLS M/T Rp 199 juta

Exceed M/T Rp 209 juta

Exceed A/T Rp 219 juta

Sport A/T Rp 233 juta

Ultimate A/T Rp 246 juta