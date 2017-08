Ini Tiga Postingan Terakhir Dokter Ryan Thamrin di Akun Instagramnya, Firasat?

SURYA.co.id - Ryan Thamrin, dokter tampan yang wajahnya dikenal akrab dalam memandu acara kesehatan Dr.OZ Indonesia meninggal dunia, Jumat (4/8/2017) dini hari.

Ia dikabarkan menghembuskan nafas terakhir, Jumat (4/8/2017) pukul 03.30 WIB.

"Mohon doanya, semoga Almarhum diberi tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosanya serta diterima amal ibadahnya..Aamin YRA.. Selamat jalan Bang Ryan.. Terimakasih atas segala kontribusinya untuk membuat kita sadar akan pentingnya hidup sehat..We lost you very much and we will be missing you," demikian tertulis dalam pesan tersebut.

Baca: BREAKING NEWS: Dr Ryan Thamrin, Host Dr OZ Indonesia Dikabarkan Meninggal Dunia

Mantan cover boy majalah Aneka Yees, itu meninggal di kampung halamannya Pakanbaru.

Sebelum meningal Dr Ryan diketahui kembali ke kampungnya di Pakanbaru.

Baca: Terlihat Sehat, dr Ryan Thamrin Ternyata Idap Penyakit Kritis ini, Meninggal usai Jatuh

Belum diketahui apa penyebab meninggalnya dokter berusia 39 tahun ini.

Ryan Thamrin dikenal setelah membawakan acara DR. OZ Indonesia.

Melalui media sosial Instagramnya @drryanthamrin_asli, ia mengunggah beberapa foto yang tampak religius.