Dr Ryan Thamrin Dimakamkan Usai Jumatan di Pekanbaru, Meninggal karena Jatuh di Kamar Mandi?

SURYA.co.id - Kabar meninggalnya host DR OZ Indonesia, dr Ryan Thamrin dibenarkan sahabatnya dr Reisa Brotoasmoro.

Dokter cantik yang juga pemandu acara DR OZ Indonesia ini menuliskan dukanya di akun instagram beberapa menit yang lalu.

"Innalilahi wa inna lilahi rodjiun... Telah berpulang ke Rahmatullah.. dr. Ryan Thamrin pada pagi hari dan rencana akan dimakamkan siang ini setelah jumatan di Pekanbaru,".

Baca: Terlihat Sehat, dr Ryan Thamrin Ternyata Idap Penyakit Kritis ini, Meninggal usai Jatuh

Dokter Resia juga memohon doa agar dr RYan ringankan dari siswa kubur, ditempatkan di tempat terbaik di surga, dilapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadahnya.

"Saya mewakili pihak keluarga, mohon maaf atas kesalahan yg telah diperbuat dan mohon selalu doanya utk beliau," katanya.

Tak lupa dokter Reisa menuliskan kalimat perpisahanterakhir bagi dokter kelahiran Tanjungpinang, 27 Mei 1978.

"Selamat jalan ya Ian......... my heart is broken... but I'll try to be strong... saya harus ikhlas.. but I'm sure gonna miss you deeply... don't know what else to say... my best partner gone too soon... #drozindonesiaberduka,".

Unggahan Reisa ini membuat para netizen berlinangan air mata.

Baca: Dokter Ryan yang Baik dan Tidak Sombong, Kenapa Terlalu Cepat Dirimu Dipanggil, Ratap Netizen

nurlia_latifah: Tiba" berlinang mengingat beliau saat tampil di acara dr oz, Khusnul Khotimah dr. Ryan we love you.. #ripdrryanthamrin

baekrys__duh: nangis deh.. semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah ya dok, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan ditempatkan disurganya Allah, aamiin.. dulu suka bgt nonton droztranstv, terimakasih atas pengetahuan yg diberikan selama di droztranstv ya dok

lolyca_Innalilahi : Wainna Ilaihi Rojiun..maaf kalau salah.. dari yg saya baca di Twitter Beliau meninggal karena terjatuh di kamar mandi Jam 03.30 mungkin beliau hendak ambil Air wudhu shalat tahajud.. inshaa Allah Husnul Khatimah ..