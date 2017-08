Heboh, Bapak-bapak di Masjid Gosipin Janda Baru Pindah. Oops, Speaker Masjid Lupa Dimatikan!

SURYA.co.id | JAKARTA - Kicauan seorang netizen di jejaring sosial Twitter mendadak viral alias menjadi bahan perbincangan di jagat maya.

Dalam cuitannya, netizen pengguna akun @suppisoup tersebut mengisahkan peristiwa yang terjadi di lingkungannya.

Netizen tersebut mengisahkan sejumlah laki-laki yang terpergok istrinya gara-gara toa masjid yang belum dimatikan.

Di awal kicauannya, netizen itu berkelakar menuliskan jika para pria ingin berebut janda, diharapkan toa masjidnya dimatikan dulu.

"Bapak-bapak sekalian, jika hendak rebutan janda pindahan baru di RT 05 harap toa mesjidnya dimatikan dulu," tulis @suppisoup, Senin (31/7/2017).

Netizen itu mengatakan ada ibu-ibu teriak lalu ribut, kemudian toanya dimatikan.

"Heyaaaaa ada ibu2 tereak trus ribut lalu toanya matik. CIYEEE KETAUAN. Giliran seru malah gak diumumin sekampung! CLICKBAIT INI CLICKBAIT," kicau @suppisoup.

Suasana makin kisruh.

"Di balik tembok rame klakson & ada yg jejeritan histeris. Wah, tengkar di jalan nih kaenya. KDRT. Kekerasan Dalam Rukun Tetangga," tulis @suppisoup.

Netizen itu lalu berkicau, "Ada ibu2 teriak 'Tong balik! Tong balik siah!' sambil (kaenya) lempar helm. Wah gawat ni si bapak alamat tidur di emperan."

"Kepergok serong dari toa mesjid is definitely the new kegep flirting lewat Wasap guys," cuit @suppisoup.

Netizen itu menuliskan bapak-bapak tersebut setelah azan lupa mematikan toa masjid, lalu mereka menggosipkan janda baru yang pindah ke lingkungannya.

"Parah gila ni bapak2 mesjid sebelah abis manggil solat lupa matiin toa, trus kenceng banget gosipin janda baru pindahan," kicau @suppisoup.

Belum diketahui kebenaran cerita ini, yang terang kisah ini menuai tanggapan dari para netizen.

Ada yang menanyakan di wilayah mana peristiwa tersebut berlangsung.

Akun @suppisoup menuliskan, "Kabupaten Bandung Barat."