Jika Anak Muda Cerita Indonesia Inilah yang Terjadi …

Reportase Arni Nur Laila

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang

PULUHAN anak muda dari beragam latar belakang berkumpul dengan tujuan sama dalam satu Cerita. Ya, Cerita atau akronim dari Community Empowerment in Raising Inclusivity and Trust Through Technology Application.

Cerita debutan yayasan The Habibie Center yang dikomandani Rahimah Abdulrahim ini mencoba menawarkan solusi atas intoleransi dan radikalisme di Indonesia yang marak akhir-akhir ini.

Program yang diluncurkan awal tahun 2017 dengan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk anak muda, para pembawa perdamaian dengan cara indah. Terhimpun 30 Duta Cerita dari lima kota, Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Solo.

Di Malang, duta Cerita ini dihelat di Kafe Public pada 17-19 Juli 2017. Puluhan anak muda dengan latar belakang beragam, agama, bahasa, dan budaya, membawa value sama tentang keindahan keberagaman.

Program Cerita menekankan pelatihan untuk para trainer selain konten keberagaman. Didukung dua trainer kece, Stephen Shashoua, pendiri Plan C: Culture and Cohesion, dan Abdul Rehman Malik, manajer program Radical Ways yang gandrung dengan kopi.

Program dikemas apik dan memberi wawasan baru menjadi trainer dengan menggabungkan storytelling, transformasi konflik, dan penggunaan aplikasi digital.

Salah satu tantangan yakni bercerita selama dua menit dan video dalam balutan city tour. Hebatnya lagi Cerita merangkul Google.org dan salah satu branding Duta Cerita di sosial media dengan hastag #KafeCERITA.

“Program ini sangat keren untuk mewadahi para anak muda dengan fenomena minimnya kesadaran inklusivitas, intoleransi, dan radikalisme. Branding kopi serta #KafeCERITA sesuai dengan filosofi kopi yang memiliki makna pahit manis keberagaman khususnya dalam beragama,” tutur Randi Dwi Anggriawan, pendiri sekolah inklusif penyandang tuli di Jember.