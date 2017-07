Ada Empat Panggung di Arena JTF 2017, Semuanya Full Musik

SURYA.co.id | SURABAYA - Ada yang berbeda pada penyelenggaraan Jazz Traffic Festival (JTF) 2017 yang digeber selama dua hari di Grand City Surabaya, Sabtu-Minggu (18-19/8/2017).

Jika sebelumnya hanya ada tiga panggung utama di tiga venue berbeda, pada JTF kali ini, jumlah panggung utama ditambah menjadi empat, yaitu masing-masing satu panggung di Convention Hall lantai tiga (indoor), dan di Exhibition Hall lantai dasar (indoor), serta dua panggung di area parkir (outdoor).

Empat panggung tersebut akan menyajikan hari penuh musik. "Sejak pukul 16.00 di hari Jumat dan pukul 14.00 di hari Sabtu, pengunjung nonstop mendapatkan alunan jazz. Tidak ada jeda," kata Rudy Hartono, Sekretaris Eksekutif JTF 2017.

Pada hari pertama, Jumat (18/8) panggung JTF 2017 bakal dimeriahkan penampilan Sheila on 7, Teza Sumendra, Drummer 3G, Indra Lesmana Keytar Trio, Efek Rumah Kaca, Endah and Rhesa, Elfa's Singers, Yura yunita, dan Mocca.

Di hari kedua, Sabtu (19/8) musisi yang bakal tampil antara lain Virgoun, Dwiki Darmawan Pasar Klewer feat Sruti, 2D (Deddy Dukun dan Dian Permana), Budjana Zentuary, Anji, Sheila and The Upmost, Stars and Rabbit, Barasuara, Lala Karmela, JOC, Elfa`s Singers, Sammy Simorangkir, Beben Jazz, dan Float.

Tiket Jazz Traffic Festioval 2017 bisa diperoleh di Kantor Radio Suara Surabaya Jalan Wonokitri Besar 40 C, Surabaya, telepon 031-5683040, dan Kantor M Radio Jalan Ngagel Madya 15-15A Surabaya.

JTF yang tahun ini diselenggarakan untuk ke-7 kali itu tak lepas dari program ‘Jazz Traffic’ di Radio Suara Surabaya yang mengudara sejak tahun 1983. Sejak itu Jazz Traffic tidak hanya memutar musik-musik jazz di radio, melainkan juga memberikan apresiasi dan edukasi terhadap musisi jazz.

Hasilnya, saat ini mulai tumbuh musisi-musisi lokal yang berkiprah di dunia jazz. Festival-festival jazz juga tumbuh subur di berbagai daerah.

Di JTF inilah mereka diwadahi dan diberi panggung untuk mengapresiasi kemampuan bermusik.