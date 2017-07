200 Dokter Umum Belajar Cara Diagnosa Katarak, ternyata ini Tujuannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Katarak merupakan penyakit mata yang dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari bayi baru lahir dan terutama orang berusia 60 tahun keatas.

Katarak juga menjadi salah satu penyebab kebutaan yang bisa disembuhkan. Untuk itu 200 dokter umum dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengikuti seminar kesehatan untuk deteksi dini katarak.

Spesialis Mata Dr dr Hendrian D Soebagjo SpM (K)FICS menjelaskan, temuan penyakit katarak di Indonesia pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Jumlah penderitanya mencapai 1,33 persen dari penduduk Indonesia dengan penambahan penderita kebutaan akibat katarak sebanyak 0,1 persen atau sekitar 210.000 jiwa per tahun. Bahkan penderita katarak di Jawa Timur hampir mencapai 4 persen penduduk Jatim.

“Operasi katarak yang dapat dilakukan selama ini hampir bisa mencapai 80.000 penderita per tahun. Tetapi angka back log katarak masih cukup tinggi,” terangnya dalam seminar kesehatan dengan tema “All You Need To Know About Cataract” di Wyndham Hotel, Minggu (30/7/2017).

Dikatakan pimpinan klinik mata Java Cataract and Reactive Center ini, angka back log ini menunjukkan operasi yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini banyak dikarenakan pasien diobati saat keadaan katarak sudah menua, sehingga resiko komplikasi saat operasi cukup tinggi.

“Selain kesadaran masyarakat yang kurang untuk mewaspadai katarak, tenaga medis di tingkat pertama juga perlu di edukasi lagi,” tegas pria yang juga menjabat sebagai wakil direktur RSUD dr Soetomo ini.

Dikatakannya, Katarak adalah penyakit mata yang ditandai dengan kekeruhan lensa baik sebagian atau seluruhnya. Katarak bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti proses penuaan, radiasi ultraviolet, trauma, obat-obatan, infeksi virus dan penyakit lain seperti diabetes melitus. Pengobatannya yaitu dengan operasi dan penanaman intraocular lens (IOL) yang sesuai.

“Makanya dokter-dokter umum dari puskesmas dan klinik yang ini diingatkan lagi cara diagnosa katarak. Penyebab katarak juga harus bisa menentukan sebelum dirujuk,” lanjutnya.

Kagiatan diadakan klinik mata Java Cataract and Reactive Center ini juga diharapkan mampu menunjang tercapainya program Vision 2020 The Right to Sight. Selain itu bisa mepercepat penanganan bagi pasien yang dideteksi katarak.